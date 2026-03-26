أكسيوس: ترمب رفض مقترح نتنياهو لتحريك الشارع الإيراني للاحتجاج

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump points his finger towards Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as they shake hands during a press conference after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
ترمب (يمين) ونتنياهو يبدوان غير متفقين بشأن هدف "تغيير النظام الإيراني" خلال الحرب (رويترز)
Published On 26/3/2026
آخر تحديث: 02:00 (توقيت مكة)

أفاد مسؤولان أمريكيان ومصدر إسرائيلي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أراد دعوة الإيرانيين للخروج إلى الشوارع احتجاجا على حكومتهم الأسبوع الماضي، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أخبره أن ذلك ينطوي على مخاطرة كبيرة، وفق موقع أكسيوس.

ونقل أكسيوس، الأربعاء، عن مسؤول أمريكي -مطلع على المحادثة بين ترمب ونتنياهو- تأكيده أن الرئيس الأمريكي قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مكالمة هاتفية: "لماذا ندعو الناس إلى النزول إلى الشوارع وهم سيُقتلون؟".

وخلال المكالمة الهاتفية، ادعى نتنياهو أن النظام الإيراني يعاني حالة من الفوضى، وأن هناك فرصة سانحة لمزيد من زعزعة استقراره.

واقترح نتنياهو أن يوجه هو وترمب نداء عاما منسقا للشعب الإيراني للخروج إلى الشوارع، وحينها أعرب الرئيس الأمريكي عن قلقه من أن مثل هذا النداء سيؤدي إلى مجزرة، وفق تصريحات مسؤولين لأكسيوس.

واتفق نتنياهو وترمب على التريث لمعرفة إذا ما كان الإيرانيون سيخرجون إلى الشوارع خلال مهرجان عيد النوروز السنوي في اليوم التالي من المكالمة، أي في يوم السبت 21 مارس/آذار الجاري.

epa12849361 Iranian people chant, wave flags and hold posters of the new Iranian supreme leader Mojtaba Khamenei during a rally in support for the military, in Tehran, Iran, 25 March 2026. A joint US and Israeli military operation, launched on 28 February 2026, continues to target strategic sites across Iran. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
إيرانيون يجتمعون في طهران الأربعاء دعما للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي (الأوروبية)

وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع الأمريكي إن اغتيال قائد الباسيج غلام رضا سليماني كان يهدف إلى إشعال انتفاضة شعبية لأنه كان مكلفا بقمع الاحتجاجات.

لا مظاهرات

ولم تخرج مظاهرات في إيران في عيد النوروز، غم الدعوات الإسرائيلية والأمريكية للإيرانيين منذ بداية الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي، لإسقاط النظام.

وفي 17 مارس/آذار الجاري، وجه نتنياهو رسالة مباشرة إلى الشعب الإيراني بمناسبة عيد النوروز قائلا إن إسرائيل قضت على اثنين من "قادة الإرهاب في النظام الإيراني"، في إشارة إلى سليماني والأمين العام السابق للمجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

وفي كلمته، دعا نتنياهو الإيرانيين للخروج والاحتفال في عيد النوروز، قائلا "نحن نراقب من الأعلى".

ويضع نتنياهو تهيئة الظروف لانتفاضة شعبية ضمن الأهداف الأساسية لإسرائيل، بينما يقول مسؤولون أمريكيون إن ترامب يعتبر تغيير النظام بمثابة "مكافأة إضافية"، حسب أكسيوس.

ورغم تصريح ترمب في بداية الحرب بأن الشعب الإيراني سيحظى بفرصة تولي زمام الحكم بعد انتهاء العمليات القتالية الأمريكية، فإنه نادرا ما كرر هذا الكلام.

المصدر: أكسيوس

