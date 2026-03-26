أفاد مسؤولان أمريكيان ومصدر إسرائيلي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أراد دعوة الإيرانيين للخروج إلى الشوارع احتجاجا على حكومتهم الأسبوع الماضي، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أخبره أن ذلك ينطوي على مخاطرة كبيرة، وفق موقع أكسيوس.

ونقل أكسيوس، الأربعاء، عن مسؤول أمريكي -مطلع على المحادثة بين ترمب ونتنياهو- تأكيده أن الرئيس الأمريكي قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مكالمة هاتفية: "لماذا ندعو الناس إلى النزول إلى الشوارع وهم سيُقتلون؟".

وخلال المكالمة الهاتفية، ادعى نتنياهو أن النظام الإيراني يعاني حالة من الفوضى، وأن هناك فرصة سانحة لمزيد من زعزعة استقراره.

واقترح نتنياهو أن يوجه هو وترمب نداء عاما منسقا للشعب الإيراني للخروج إلى الشوارع، وحينها أعرب الرئيس الأمريكي عن قلقه من أن مثل هذا النداء سيؤدي إلى مجزرة، وفق تصريحات مسؤولين لأكسيوس.

واتفق نتنياهو وترمب على التريث لمعرفة إذا ما كان الإيرانيون سيخرجون إلى الشوارع خلال مهرجان عيد النوروز السنوي في اليوم التالي من المكالمة، أي في يوم السبت 21 مارس/آذار الجاري.

وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع الأمريكي إن اغتيال قائد الباسيج غلام رضا سليماني كان يهدف إلى إشعال انتفاضة شعبية لأنه كان مكلفا بقمع الاحتجاجات.

لا مظاهرات

ولم تخرج مظاهرات في إيران في عيد النوروز، غم الدعوات الإسرائيلية والأمريكية للإيرانيين منذ بداية الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي، لإسقاط النظام.

وفي 17 مارس/آذار الجاري، وجه نتنياهو رسالة مباشرة إلى الشعب الإيراني بمناسبة عيد النوروز قائلا إن إسرائيل قضت على اثنين من "قادة الإرهاب في النظام الإيراني"، في إشارة إلى سليماني والأمين العام السابق للمجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

وفي كلمته، دعا نتنياهو الإيرانيين للخروج والاحتفال في عيد النوروز، قائلا "نحن نراقب من الأعلى".

ويضع نتنياهو تهيئة الظروف لانتفاضة شعبية ضمن الأهداف الأساسية لإسرائيل، بينما يقول مسؤولون أمريكيون إن ترامب يعتبر تغيير النظام بمثابة "مكافأة إضافية"، حسب أكسيوس.

ورغم تصريح ترمب في بداية الحرب بأن الشعب الإيراني سيحظى بفرصة تولي زمام الحكم بعد انتهاء العمليات القتالية الأمريكية، فإنه نادرا ما كرر هذا الكلام.