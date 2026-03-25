مقتل 6 بهجوم بمئات المسيّرات على أوكرانيا واندلاع حريق بميناء روسي

قتل 6 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 46 آخرين، جراء هجوم روسي بالمسيّرات والصواريخ على مناطق في أوكرانيا، وفق ما نقلته أسوشيتد برس عن مسؤولين، في حين اندلع حريق في ميناء أوست-لوجا الروسي إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية.

وفيما وصفه بأنه أكبر هجوم من نوعه منذ أسابيع، أفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت ما يقرب من 400 طائرة مسيّرة بعيدة المدى على أوكرانيا خلال الليل.

وأشار إلى أن روسيا ألقت أيضا 23 صاروخ كروز و7 صواريخ باليستية على أوكرانيا خلال الليل، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 10 مواقع في أنحاء البلاد، بحسب سلاح الجو.

في السياق قالت شركة لتوزيع ‌الكهرباء في أوكرانيا الأربعاء إن هجوما روسيا ألحق ⁠أضرارا بمنشأة طاقة في منطقة تشيرنيهيف بشمال البلاد.

وتسبب الهجوم في انقطاع التيار الكهربائي عما ⁠يقرب من 150 ألف مستهلك في مدينة تشيرنيهيف ⁠والمناطق المحيطة بها، في حين قالت الشركة إن ⁠أعمال الإصلاح ستبدأ عندما ⁠تسمح الأوضاع الأمنية.

وكانت وكالة أوكرينفورم الرسمية الأوكرانية قالت إن روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من 550 طائرة مسيرة هجومية خلال الثلاثاء، أسقطت الدفاعات الجوية 541 منها، موضحة أنه خلال فترة الـ 24 ساعة الماضية نشرت موسكو ما يقرب من 1000 طائرة مسيرة هجومية، وفق قولها.

وكثف الجيش الروسي جهوده لاختراق خطوط الدفاع الأمامية الأوكرانية، فيما قد يكون بداية لهجوم بري متوقع في الربيع، وفق وسائل إعلام دولية.

حريق بميناء روسي

في الضفة المقابلة، قال مسؤولون روس إن حريقا اندلع اليوم الأربعاء في ميناء أوست-لوجا على بحر البلطيق، وهو مركز رئيسي ‌لتصدير النفط، إثر هجوم جوي كبير بطائرات مسيرة أوكرانية.

وذكرت رويترز أن ميناءي أوست-لوجا وبريمورسك، الواقعين على خليج فنلندا، اضطرا إلى تعليق صادرات النفط الخام يوم الأحد بعد هجمات بطائرات مسيرة، لكنهما استأنفا عمليات التحميل يوم الاثنين.

من جهته، أشار حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو، إلى أنه تتم السيطرة على الحريق في ميناء أوست-لوجا" لافتا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.

ولم يحدد المسؤول المنطقة المتضررة من الميناء الذي يُعد مركزا رئيسيا لصادرات روسيا من الأسمدة والنفط والفحم خصوصا، في حين نقلت رويترز عن مصدر قالت إنه طلب عدم نشر اسمه، إن المحطة أُغلقت ⁠وإن النيران اشتعلت في خزانات نفط.

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء ‌أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 389 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بعضها فوق ‌منطقة موسكو.

في حين تحدثت وكالة أوكرينفورم الرسمية الأوكرانية عن سقوط 1220 قتيلا وجريحا من القوات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لم يصدر عن السلطات في موسكو أي تعليق حول هذه الحصيلة.

على صعيد متصل، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده ستدعم روسيا دائما، وفق وكالة الأنباء المركزية الرسمية، وذلك في رسالة شكر وجهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار كيم إلى أن كوريا الشمالية وروسيا تتعاون اليوم تتعاون بشكل وثيق للدفاع عن سيادة البلدين، مؤكدا أن بيونغ يانغ ستبقى دائما بجانب موسكو، واصفا ذلك بإنه خيار وإرادة بلاده التي لا تتزعزع، حد قوله.