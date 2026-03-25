نُشرت أول تغريدة في العالم يوم 21 مارس/آذار 2006 بواسطة مؤسس منصة تويتر (إكس حاليا) جاك دورسي، ولكن الأوساط الرقمية ضجت خلال الساعات الماضية بمنشور كسر كل قواعد المنطق والزمن، ليعيد فتح ملف "ثغرات الطوابع الزمنية" في المنصات الكبرى.

منشور من القرن الماضي!

القصة بدأت حين تداول مستخدمون لقطة شاشة لتغريدة تعود إلى الفنان الكوميدي الياباني الشهير إيكو كانو، يظهر فيها تاريخ النشر بشكل صادم: 2 سبتمبر 1992. المفارقة تكمن في أن المنصة لم تكن موجودة أساسا في ذلك الوقت، بل إن "كانو" نفسه كان طفلا في العاشرة من عمره، وقبل سنوات طويلة من بدئه مسيرته الفنية في 2003 أو إنشائه حسابه الرسمي في عام 2011.

التدوينة التي كانت تتحدث عن وصوله إلى مدينة أوساكا اليابانية للعمل مع ثنائي الكوميديا "جاروجارو"، اللذين لم يشكلا فريقهما إلا في 2003، أثارت موجة من الذهول والفكاهة، إذ وصف متابعون كانو بـ"المسافر عبر الزمن"، متسائلين: كيف يمكن لمنشور أن يسبق انطلاق الخدمة بـ14 عاما؟!

رد الذكاء الاصطناعي والتحليل التقني

هذا اللغز دفع بعض المستخدمين لسؤال "غروك"، الذكاء الاصطناعي الخاص بمنصة إكس، الذي رد بنبرة ساخرة مؤكدا أنه لا توجد تغريدات أقدم من تغريدة جاك دورسي، وأن ما حدث هو مجرد مشكلة عرض في نظام التشغيل أدت إلى ظهور تاريخ وهمي.

ومن الناحية التقنية، أجمع خبراء البرمجيات على أن ما حدث هو خلل يُعرف بـ"خطأ الطابع الزمني" (Timestamp Glitch). ففي لغة البرمجة وقواعد البيانات، لا يُخزن الوقت نصوصا (يوم/شهر/سنة) بل أرقاما متسلسلة تمثل الثواني المنقضية، ويبدو أن خللا في معالجة هذه الأرقام أدى إلى إزاحة تاريخ المنشور الأصلي -الذي كُتب فعليا في ديسمبر/كانون الأول 2011- ليرجع بالزمن إلى عام 1992.

اللافت في الأمر هو رد فعل الجمهور، فبينما يمر الخلل التقني مرور الكرام مع الأشخاص العاديين، تحوَّل مع "إيكو كانو" إلى مادة ترفيهية دسمة.

إعلان

وأنشئ تطبيق "إكس" يوم 21 مارس/آذار 2006 باسم "تويتر"، وكان تطويره من قِبل المبرمج ورجل الأعمال الأمريكي سيركز جاك دورسي، بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

وأنشئ "تويتر" بمشاركة من إيفان ويليامز ونوح غلاس وبيز ستون، الذين عملوا عليه باعتباره مشروعا بحثيا، رعته شركة "أوديو" الأمريكية.

وظل استعماله محصورا بين موظفي الشركة، ثم أطلِق رسميا للجمهور في أكتوبر/تشرين الأول 2006.

ويوم 25 أبريل/نيسان 2022، وافق مجلس إدارة "تويتر" بالإجماع على بيع الشركة إلى ماسك، مقابل 44 مليار دولار. وفي أبريل 2023، تغيَّر اسم تويتر رسميا إلى "إكس"، وحُذف رمز المؤشر (TWTR) من البورصات الرئيسية.