وصف الممثل السامي لغزة في مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، الوضع في قطاع غزة بأنه "صعب للغاية"، معلنا وضع إطار عمل شامل لنزع السلاح في القطاع.

وفي أول مرة يلقي فيها كلمة أمام مجلس الأمن بصفته ممثلا ساميا لغزة، قال ملادينوف إنه رغم التحسينات التي شهدها القطاع مع المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، فإن الوضع لا يزال صعبا.

وشدد في الجلسة التي خُصصت للوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك فلسطين، على ضرورة عدم إغفال الوضع في القطاع وسط استمرار النزاعات الإقليمية التي اندلعت عقب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران.

ولفت إلى أن الخدمات الأساسية تعمل بجزء ضئيل جدا من طاقتها قبل الحرب، فيما النظام الصحي منهار، ولا يوجد اقتصاد فعال، داعيا إلى ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا والسماح بمزيد من حركة الدخول والخروج من غزة.

وحول حجم المساعدات الإنسانية الواصلة إلى القطاع قال ملادينوف "يجب أن يبلغ المستويات المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار"، مطالبا بتسريع حلول الإيواء المؤقت.

وكشف أن مكتبه مع ضامني اتفاق وقف إطلاق النار -الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر- وضع إطار عمل شاملا لنزع السلاح وإعادة إدماج الجماعات المسلحة.

وبيّن أن إطار العمل قُدم رسميا للأطراف المعنية وأن المناقشات الجادة تجري الآن بشأنه، لافتا إلى أن الخطة الشاملة التي وافقت عليها الأطراف أرست مبدأ السلطة الواحدة، القانون الواحد، السلاح الواحد.

وأكد ملادينوف أهمية "مجلس السلام" الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، موجها الشكر إلى الدول الضامنة، مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة.

ورغم موافقة حركة حماس الفلسطينية على خطة ترمب بشأن غزة، فإنها قالت في تصريحات سابقة إن تطبيقها يحتاج إلى تفاوض، في حين قال القيادي بالحركة موسى أبو مرزوق، في تصريح للجزيرة نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إن أي بنود متعلقة بالسلاح كانت متعددة الصيغ بين التجميد والنزع، ولم تُطرح بعد على طاولة المفاوضات بشكل رسمي.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ أكتوبر/تشرين الثاني الماضي يُواصل الاحتلال الإسرائيلي يوميا، خرقه ما أسفر عن مقتل 687 فلسطينيا وإصابة 1849 آخرين، وفق أحدث معطيات وزارة الصحة.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على القطاع لمدة نحو عامين أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية، وفق تقارير فلسطينية.