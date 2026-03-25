مصدر إيراني لرويترز: باكستان سلّمت طهران مقترحا أمريكيا

قال مصدر إيراني رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، إن باكستان سلّمت إيران مقترحا أمريكيا، غير أن مكان عقد أي محادثات محتملة بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب لم يُحسَم بعد.

وأوضح المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أنه لا يمكن تأكيد ما إذا كان المقترح الذي نُقل هو ذاته المقترح الأمريكي المكوّن من 15 بندا لإنهاء الحرب.

وأضاف المصدر أن أنقرة تشارك بدورها في الجهود الرامية إلى إيجاد مسار لإنهاء الحرب، لافتا إلى أن تركيا أو باكستان قيد البحث كخيارات محتملة لاستضافة مثل هذه المحادثات.

وكان هارون أرماغان، نائب رئيس دائرة الشؤون الخارجية في الحزب الحاكم بتركيا، أكد أن أنقرة تؤدي دورا في تمرير الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بهدف تشجيع خفض التصعيد والدفع نحو مفاوضات مباشرة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

كما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين باكستانيين اليوم قولهم إن إيران تلقت مقترح وقف إطلاق النار الأمريكي المكون من 15 بندا.

وأضافت الوكالة نقلا عن السفير الإيراني لدى باكستان قوله إن "هناك جهودا ودية من دول صديقة لكنها لا تعني حدوث مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة".

وعلى الرغم من هذا، قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني اليوم إن "أمريكا تتفاوض مع نفسها".

كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لصحيفة إنديا توداي إن لدى بلاده "تجربة كارثية" مع الدبلوماسية الأمريكية، مؤكدا أن طهران لا تضع ثقتها في واشنطن بعدما تعرضت لهجومين خلال 9 أشهر فقط، وفي وقت كانت فيه منخرطة في مفاوضات دبلوماسية.

موسكو: لا معلومات عن الـ15 بندا

من جانب آخر، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا لم تتلق أي معلومات من إيران بشأن خطة أمريكية مؤلفة من 15 بندا لوقف الحرب.

وأضاف أنه لا يمكن لموسكو -بالتالي- تقييم مدى صحة ما ورد في التقارير الإعلامية التي تحدّثت عن تلك الخطة" قائلا "أصدقاؤنا الإيرانيون لم يزودونا بأي معلومات حول هذا الموضوع. ولا نعلم مدى مصداقية هذه التقارير".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في وقت سابق أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وسط تقارير صحفية عن إرسال واشنطن خطة من 15 بندا إلى الجانب الإيراني.

كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر، أن طهران أبلغت واشنطن أنها لا ترغب في استئناف المفاوضات مع المبعوثَين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتفضل التفاوض مباشرة مع جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي.