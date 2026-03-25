مصادر تركية للجزيرة نت: 5 شروط أمريكية لإيران من أجل وقف الحرب

كشفت مصادر تركية مسؤولة للجزيرة نت، أن أنقرة انخرطت في جهود دبلوماسية مكثفة للغاية لخفض حدة التوتر ومنع تدهور الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، ولعبت دور الوسيط لإيصال المطالب الأمريكية للمسؤولين الإيرانيين.

وأوضحت المصادر، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان، أجريا اتصالات هاتفية مع نحو 10 دول، سعيا لتمديد مهلة الـ48 ساعة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإيران من أجل فتح مضيق هرمز، ولإيجاد أرضية للحوار.

وبيّنت أن الولايات المتحدة سلّمت المسؤولين في كل من تركيا وباكستان مطالبها الأخيرة المتعلقة بوقف الحرب، الذين نقلوها بدورهم إلى نظرائهم داخل إيران. وأضافت المصادر أنه "نظرا لوجود هياكل ومراكز قوى متعددة داخل إيران، فقد تم إيصال رسائل الولايات المتحدة إلى عدة مسؤولين إيرانيين في آن واحد".

5 بنود رئيسة

ولفتت المصادر إلى أن من بين المطالب الرئيسة للولايات المتحدة الواردة في الرسائل المرسلة، ما يلي:

فتح مضيق هرمز وعودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها.

الإنهاء الكامل للأنشطة النووية.

إخراج كامل كميات اليورانيوم المخصب خارج إيران.

حصر الصواريخ الإيرانية لتكون للأغراض الدفاعية فقط.

سحب إيران لدعمها لـ"الوكلاء" في المنطقة.

ورأت المصادر تشابها كبيرا في مطالب الولايات المتحدة مع سابقتها قبل الحرب؛ إلا أن واشنطن "عمدت إلى رفع سقف مطالبها عبر إضافة بنود جديدة، مستندة في ذلك إلى الوضع الميداني الحالي"، مشيرة إلى أن مثل هذا التصعيد في المطالب قد شوهد سابقا في المراحل الأولى من المفاوضات، وأن "الأطراف قد تتقارب لاحقا في نقاط معينة وقد تتغير المطالب".

ولم تدلِ المصادر في أنقرة بمزيد من التفاصيل حول محتوى الرسائل، واصفة الوضع بأنه "مستقر ولكنه قابل للتطور"، لافتة إلى أن طهران لم ترد حتى الآن على الرسائل الموجهة إليها.

يُذكر أن الولايات المتحدة نقلت الرسالة نفسها إلى مراكز القوى في إيران عبر دول مختلفة، وذلك بسبب فقدان شخصيات مهمة جدا في الهجمات التي نُفذت في إيران، وانقسام السلطة في الدولة، إذ برزت باكستان وتركيا كدولتين رائدتين في هذا الصدد.

إعلان

ومن أجل خفض التوتر، تدير تركيا حركة دبلوماسية عبر قنوات غير رسمية أيضا، من خلال التواصل مع أسماء مهمة مقربة من الرئيس الأمريكي كانت على صلة بها خلال أزمتي سوريا وغزة؛ حيث تم التواصل مع العديد من الشخصيات، وعلى رأسهم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

وأكدت المصادر في أنقرة أنه نظرا لتصاعد الصراع إلى مستوى سيؤثر على العالم بأسره، فقد تم إجراء اتصالات مع أوروبا والأمم المتحدة وبعض الدول الهامة، ويتم تشجيع جميع الأطراف على بذل الجهود لخفض التصعيد.

وفي وقت سابق أمس تحدّث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن "فرص واعدة" لاتفاق مع إيران، مؤكدا "جديتها هذه المرة"، في حين أقرت طهران بتبادل رسائل مع واشنطن حملها مسؤولون من باكستان ومصر وتركيا وسط حديث عن ورقة من 15 نقطة أرسلتها الولايات المتحدة لإيران.

كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر، أن طهران أبلغت واشنطن أنها لا ترغب في استئناف المفاوضات مع المبعوثَين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتفضل التفاوض مباشرة مع جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي.