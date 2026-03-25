لبيد يطرح قانونا في الكنيست لتصنيف قطر "دولة معادية" لإسرائيل

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أمس الثلاثاء، إنه سيطرح للتصويت في جلسة الكنيست قانونا يدعو لتصنيف دولة قطر "دولة معادية" لإسرائيل.

وكتب لبيد في منشور على منصة إكس "‏أبلغكم أنني سأطرح غدا للتصويت في جلسة الكنيست العامة قانون أوريتش الذي يدعو إلى الاعتراف بقطر دولة معادية".

وأضاف أن "‏حصول موظفين في مكتب رئيس الوزراء على أموال من دولة تُعدّ أكبر ممول للإرهاب في العالم أمر غير مقبول. وأنا على يقين من وجود العديد من المؤيدين لهذا الأمر داخل الائتلاف الحاكم أيضا"، في إشارة لاتهامات كان لبيد قد أعلنها سابقا لكن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفى هذه الاتهامات في وقتها.

يُذكر أن إسرائيل قصفت في 9 سبتمبر/أيلول 2025 مقرات سكنية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة، مما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الأمن الداخلي القطري و5 فلسطينيين. وقد أثار هذا الاعتداء الإسرائيلي على قطر تنديدا عربيا ودوليا واسعا.

وطالما كانت قطر لاعبا أساسيا في الوساطة بين إسرائيل وحماس، ونجحت أحدث هذه الجهود بوقف الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي توقفت بموجب اتفاق بوساطة قطرية مصرية أمريكية مطلع العام الجاري.