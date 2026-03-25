غارات جنوبي لبنان وحزب الله يقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية

واصل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، شن غاراته على لبنان، في حين أعلن حزب الله تنفيذ 11 هجوما بأكثر من 100 صاروخ ضد تجمعات للجيش الإسرائيلي وآلياته جنوبي لبنان، ومستوطنات وثكنات عسكرية شمالي إسرائيل.

وقال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت بلدة تول وحانين جنوبي لبنان.

وفجر اليوم، شن الجيش الإسرائيلي غارة على ضاحية بيروت الجنوبية، كما حلقت مقاتلات إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق بيروت والساحل اللبناني.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر -في وقت سابق- إنذارا لسكان عدد من الأحياء في الضاحية الجنوبية بضرورة إخلائها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 9 أشخاص وإصابة 47 آخرين على الأقل بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوبي لبنان.

هجمات حزب الله

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 11 هجوما بصواريخ ومسيّرات انقضاضية ضد تجمعات للجيش الإسرائيلي وآلياته في بلدات جنوبي لبنان ومستوطنات وثكنات عسكرية شمالي إسرائيل، ما أسفر عن إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

وأضاف أنه قصف بأكثر من 100 صاروخ مواقع الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي الناقورة والقوزح وبعض مستوطنات الشمال صباح اليوم.

وقال الحزب في بيانات متتالية إن هذه الهجمات تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه، في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس/آذار الجاري.

وأوضح حزب الله أن مقاتليه استهدفوا لمرتين بصاروخ موجه دبابة ميركافا في بلدة القوزح الحدودية جنوبي لبنان، وقال إنهم حققوا إصابة مباشرة.

وتابع أنه أثناء محاولة مروحيّة عسكرية الهبوط لإخلاء الإصابات، استهدفها مقاتلوه بصاروخ دفاع جوي وأجبروها على التراجع.

كما استهدف مقاتلو حزب الله بالصواريخ تجمعات للجيش وآليات إسرائيلية في بلدة القوزح، وفق البيانات.

وفي سياق متصل، أوضح الحزب أن مقاتليه استهدفوا بصواريخ ثكنة بيريا العسكرية شرق مدينة صفد، ومقر قيادة المنطقة الشمالية في الجيش وقاعدة دادو شمال صفد.

كما ذكر الحزب أن مقاتليه استهدفوا بصواريخ ومسيرات انقضاضية تجمعات للجيش في ثكنة شوميرا العسكرية، ومقرا قياديا قرب ثكنة يفتاح شمالي إسرائيل.

إلى جانب ذلك، استهدف مقاتلو الحزب بصواريخ مستوطنة كريات شمونة، ومربض مدفعية في مستوطنة ديشون شمالي إسرائيل.

إسرائيل تواصل هجماتها

على الجانب الإسرائيلي، ذكرت القناة 12 أن حزب الله أطلق ما لا يقل عن 30 صاروخا على إسرائيل منذ فجر الأربعاء، وجرى اعتراض عدد منها.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الغربي بعد رصد صواريخ من لبنان.

في حين، قال الجيش الإسرائيلي إنه قضى على عناصر من حزب الله ودمر مقار أسلحة جنوبي لبنان.

ومنذ 2 مارس/آذار الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلف 1072 قتيلا و2966 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفقا للسلطات اللبنانية.

وبدأت إسرائيل عدوانها على لبنان بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب والشرق، كما شرعت في اليوم التالي بتوغل بري محدود في الجنوب.

وفي اليوم ذاته، شن حزب الله هجوما على موقع عسكري شمالي إسرائيل ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024 واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير/شباط الماضي عدوانا متواصلا على إيران أسفر عن مئات القتلى بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وإصابة الآلاف.