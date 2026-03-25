قواتها لم تحقق اختراقا كبيرا.. هل فاجأ حزب الله إسرائيل في معركة الجنوب؟

تشهد الأوضاع الميدانية في لبنان تباينا لافتا بين هدوء حذر في ضاحية بيروت الجنوبية وتصعيد متسارع في جنوب البلاد، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ومحاولات التوغل، مقابل رد مكثف من حزب الله.

وفي هذا السياق، قال مراسل الجزيرة محمد البقالي إن الهدوء ما زال سيد الموقف في الضاحية الجنوبية، لكنه هدوء مؤقت وخادع، ويمكن أن يُكسر في أي لحظة بغارة إسرائيلية، مشيرا إلى أن هذا النمط تكرر خلال الأيام الماضية، حيث تعقب فترات الهدوء القصيرة موجات قصف أكثر كثافة.

وأضاف البقالي أن تكثيف قوات الاحتلال استهداف الجسور والطرق قد يكون تمهيدا لمرحلة لاحقة، تشمل اجتياحا أوسع أو إقامة منطقة عازلة، موضحا أن هذا الهدف "لم يعد سرا"، إذ يعلنه الجيش الإسرائيلي بشكل واضح، على غرار ما حدث في غزة.

وأوضح أن العمليات الإسرائيلية لم تعد تقتصر على محور واحد، بل امتدت إلى عدة قطاعات، قائلا إن محاولات التوغل أصبحت من مختلف المحاور، بعد أن كانت تتركز في القطاع الشرقي، مثل الطيبة والخيام، لتشمل الآن القطاع الأوسط في مارون الراس باتجاه بنت جبيل، إضافة إلى القطاع الغربي الساحلي، حيث تدور مواجهات عنيفة في الناقورة.

وأشار المراسل إلى أن توزيع محاور التوغل يهدف إلى تشتيت قدرات حزب الله وإجباره على توزيع قواته على جبهات متعددة، مما قد يضعف فاعليته ويتيح للجيش الإسرائيلي البحث عن ثغرات للتقدم داخل الأراضي اللبنانية.

حرب استنزاف

في المقابل، أكد مراسل الجزيرة أن حزب الله لا يقف مكتوف الأيدي، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية، رغم مرور 3 أسابيع من العمليات، لم تحقق اختراقا كبيرا أو تقدما حاسما.

وقال البقالي إن الحزب يخوض معركة تبدو مفاجئة للجيش الإسرائيلي من حيث التكتيك والقدرات اللوجستية، لافتا إلى أنه ينفذ أكثر من 50 عملية يوميا، بمعدل عملية كل 45 دقيقة، تتنوع بين إطلاق صواريخ قصيرة المدى وصواريخ "كورنيت" المضادة للدروع والاشتباكات المباشرة.

وحسب المراسل، فإن هذه التطورات تعكس استمرار حالة "الكر والفر" وتحول المواجهة إلى حرب استنزاف مفتوحة، في ظل عجز الجيش الإسرائيلي عن تحقيق حسم ميداني سريع، مقابل استمرار حزب الله في الحفاظ على وتيرة عمليات عالية، مما ينذر بإطالة أمد الصراع وتعقيد المشهد الميداني.

ويوم 28 فبراير/شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران امتدت بعد ذلك بأيام لتشمل لبنان، حيث قتل ما لا يقل عن 1332 شخصا وأصيب أكثر من 15 ألفا، ونزح ما يزيد على مليون شخص جراء الغارات والتوغلات الإسرائيلية.