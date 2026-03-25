قطر تجدد إدانتها للاعتداءات الإيرانية وتؤكد حقها في الرد

جدد مجلس الوزراء القطري إدانة واستنكار الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر والدول الشقيقة، مطالبا بوقف هذه الاعتداءات بشكل فوري.

وأكد مجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، احتفاظ قطر بحقها في الرد وعدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها.

واجتمع المجلس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وأعرب عن تعازيه لأسر "الشهداء" السبعة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية، والمتعاونين المدنيين من الأتراك التركية الذين قضوا إثر سقوط مروحية تابعة للقوات المسلحة القطرية في المياه الإقليمية لدولة قطر أثناء أداء واجبهم الوطني.

وشدد المجلس على أن قطر تواصل مساعيها بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لدعم إيجاد الحلول الدبلوماسية لوضع حد للتصعيد.

هجمات إيرانية على قطر

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات على دول الخليج ومنها قطر.

وهاجمت إيران قطر مرات عدة بصواريخ ومسيرات، ومنها منطقة رأس لفان الصناعية التي هاجمتها بصاروخ باليستي ما تسبب في نشوب حريق قبل أن تسيطر قوات الأمن عليه.

وأدانت دول عربية خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الهجمات الإيرانية على دول الخليج، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت مندوبة قطر لدى المجلس، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إن "الهجمات الإيرانية العشوائية استهدفت مدنيين ومرافق خدمية في دول الخليج".

وأكدت المندوبة القطرية حق دول المنطقة في الدفاع عن أراضيها وسيادتها في مواجهة هذه الاعتداءات، كما شددت على إدانة الدوحة الكاملة للهجمات التي تشنها إيران على دول الخليج.