في خدمة إسرائيل.. فولكس فاغن تتحول من السيارات لتحصين القبة الحديدية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن شركة فولكس فاغن الألمانية تجري محادثات مع شركة إسرائيلية لتحويل أحد مصانعها من السيارات إلى أنظمة الدفاع الصاروخي.

وأضافت الصحيفة أن عملاق السيارات الألماني يُجري محادثات مع شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة بشأن صفقة من شأنها تحويل إنتاج مصنع فولكس فاغن بمدينة أوسنابروك الألمانية من السيارات إلى أنظمة الدفاع الصاروخي وفق ما نقلت عن مصادر مطلعة على الخطة.

وأضاف التقرير المنشور على موقع الصحيفة اليوم الأربعاء، أن الخطة ستشهد تحولا لتصنيع مكونات القبة الحديدية، وهي منظومة الدفاع الجوي التي تنتجها الشركة الحكومية الإسرائيلية.

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن هذا التعاون سيكون أبرز مثال حتى الآن لواقع صناعة السيارات الألمانية، إذ انخفضت الأرباح وسط تزايد المنافسة الصينية والتحول المتعثر إلى السيارات الكهربائية، في حين تسعى إلى إقامة شراكات مع "قطاع الدفاع المزدهر".

وأوضحت أنه بموجب هذه الخطط، سيقوم مصنع أوسنابروك بتصنيع أجزاء مختلفة من نظام القبة الحديدية، بما في ذلك الشاحنات الثقيلة التي تحمل الصواريخ داخل المنظومة، بالإضافة إلى منصات الإطلاق ومولدات الكهرباء، لكنه لن ينتج القذائف نفسها.

وأردفت أنه بحسب المصدر نفسه، فإن الأمر لا يتطلب سوى استثمارات جديدة ضئيلة، قائلا "هناك حاجة إلى بعض المال للانتقال إلى الإنتاج الجديد، لكنّ هذا أمر سهل للغاية"، مشيرا إلى أن الإنتاج يمكن أن يبدأ في غضون 12 إلى 18 شهرا، ما دام العمال موافقين على التحول إلى إنتاج الأسلحة.

بيع المنظومة لأوروبا

وقالت الصحيفة إن شركة رافائيل تخطط لإنتاج صواريخ القبة الحديدية من خلال منشأة أخرى في ألمانيا، وتأمل في بيع منظومة القبة الحديدية لحكومات في مختلف أنحاء أوروبا، بما فيها ألمانيا، في ظل سعي الدول لتعزيز دفاعاتها الجوية ضمن عملية إعادة تسليح واسعة النطاق بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وتسلمت ألمانيا العام الماضي أولى بطاريات منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "آرو 3″، من أصل 3 بطاريات، والتي تصنعها شركة إسرائيلية أخرى هي "صناعات الفضاء الإسرائيلية".

واختارت شركة رافائيل ألمانيا للإنتاج الأوروبي نظرا لمكانتها كواحدة من أقوى الداعمين لإسرائيل في أوروبا، وفق ما نقلت التايمز عن مصدر ثالث.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تخطط فيه أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي لإنفاق أكثر من 500 مليار يورو على الدفاع بحلول نهاية العقد، حيث يقول المسؤولون إن الدفاع الجوي هو أحد أهم أولويات الإنفاق لديهم.

وترجع إسرائيل الفضل إلى شبكتها المعقدة من الدفاعات الجوية، والتي تشمل العديد من الأنظمة المختلفة، في اعتراض أكثر من 90% من الصواريخ التي أُطلقت عليها، لكنّ خبراء شككوا في مدى ملاءمة نظام القبة الحديدية لأوروبا، الذي يبلغ مداه 70 كيلومترا والذي استُخدم في المقام الأول لمنع الصواريخ القادمة من غزة من إصابة إسرائيل، في ظل التهديدات على أوروبا بعيدة المدى.

وتسعى فولكس فاغن لإيجاد حل لمصنع أوسنابروك، الذي يعمل به 2300 موظف، ومن المقرر أن يوقف إنتاج السيارات العام المقبل، في حين من المقرر أن يغادر نحو 35 ألف عامل في مصانع فولكس فاغن الشركة بحلول عام 2030.