غروسي: أضرار المنشآت النووية الإيرانية غير حاسمة والحل دبلوماسي

أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي "ليست حاسمة"، مشيرا إلى أن البرنامج النووي الإيراني لم يكن الهدف الأساسي للهجوم، بخلاف ما حدث في أثناء حرب الـ12 يوما في يونيو/حزيران من العام الماضي.

وقال غروسي، في تصريح لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، إن إيران تمتلك نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، تتركز خصوصا في منشآت أصفهان ونطنز، وهو مستوى قريب من الاستخدام العسكري. وأضاف أن هذا الأمر "مقلق"، إذ لا توجد دولة غير نووية تقوم بالتخصيب عند هذا المستوى.

وشدد غروسي على أن الحل يجب أن يكون دبلوماسيا لا عسكريا، لافتا إلى احتمال عقد محادثات هذا الأسبوع بين طهران وواشنطن في إسلام آباد.

وتوقع أن تكون المفاوضات المقبلة أوسع نطاقا، بحيث لا تقتصر على الملف النووي، بل تشمل أيضا الصواريخ و"المليشيات الحليفة لإيران" والضمانات الأمنية، مرجحا أن يدخل الأمريكيون المفاوضات بموقف أكثر تشددا، قد يصل إلى المطالبة بـ"صفر تخصيب".

وأشار غروسي إلى أن 3 أسابيع من الحرب خلّفت آثارا كبيرة على إيران، وألحقت أضرارا بالبنية الاقتصادية وقطاعي الطاقة والإنتاج، وهو ما قد ينعكس على طبيعة المفاوضات المقبلة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران على ذلك بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول المنطقة، لكنّ هجماتها أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.