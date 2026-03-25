غانا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقا دفاعيا لمواجهة التهديدات في غرب أفريقيا

وقعت غانا والاتحاد الأوروبي أول اتفاق دفاعي رسمي بينهما، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني في غرب أفريقيا، حيث تتصاعد هجمات الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في منطقة الساحل.

ويشمل الاتفاق، الذي جرى توقيعه في العاصمة أكرا أمس الثلاثاء، بحضور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ونائبة الرئيس الغاني جين نانا أوبوكو-أجييمان، مجالات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية والاستجابة للأزمات.

وقالت كالاس إن هذه الشراكة "تتيح لنا العمل بشكل أوثق في مجالات تمس أمن مواطنينا، سواء في أوروبا أو غانا"، مشيرة إلى أن الاتفاق يُعد الأول من نوعه بين الاتحاد الأوروبي ودولة أفريقية.

ويأتي الاتفاق الجديد امتدادا لحزمة دعم أوروبية بقيمة 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار) قُدمت منذ عام 2023، تضمنت أنظمة اتصالات متقدمة وزوارق لتعزيز أمن الحدود في غانا. كما أعلنت كالاس أن الجيش الغاني سيحصل على طائرات مسيّرة للمراقبة، وأسلحة مضادة للطائرات المسيّرة، إضافة إلى دراجات نارية لتعزيز قدراته الميدانية.

من جانبه، أكد منسق الأمن الوطني في غانا عثمان عبد الرازق أن الشراكة تأتي في وقت تتزايد فيه التهديدات الأمنية على المستويين الوطني والإقليمي.

وتواجه غانا، التي تتشارك حدودا طويلة مع بوركينا فاسو، خطر امتداد العنف من منطقة الساحل، حيث تصاعدت هجمات الجماعات المسلحة خلال السنوات الأخيرة. ووفق تقرير الإرهاب العالمي الصادر هذا الشهر، شكلت دول الساحل ما يقارب نصف الوفيات المرتبطة بالإرهاب للعام الثالث على التوالي في 2025.