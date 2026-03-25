"عبثية ووحشية".. رئيس الوزراء الإسباني يهاجم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بـ"العبثية والوحشية وغير المشروعة"، مؤكدا أنها تنطوي على سيناريو "أسوأ بكثير" من غزو العراق عام 2003.

وقال سانشيز أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، "هذا ليس السيناريو نفسه الذي شهدناه في الحرب غير القانونية في العراق، نحن نواجه شيئا أسوأ بكثير، يمكن أن يكون تأثيره أوسع وأعمق بكثير".

وأشار إلى أن هذه الحرب تعيق بلاده عن تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، محذرا من أن الهجمات على إيران قد يكون لها تأثير اقتصادي مماثل على ملايين الأشخاص.

ولفت إلى أن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 فشل في تحقيق أهدافه، بل زاد من معاناة المواطنين، عندما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وتسبب بأزمة هجرة، وعرَّض أوروبا لهجمات نفذها إسلاميون متطرفون.

وكان رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي رفض طلب واشنطن باستخدام القواعد العسكرية الإسبانية في مهاجمة إيران، على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا.

وقال سانشيز إن كل قنبلة تسقط في الشرق الأوسط تؤثر في نهاية المطاف، كما نرى بالفعل، على قدرة عائلاتنا الشرائية، مبينا أنه ليس من العدل أن يُشعل البعض نار الحرب في العالم بينما يتحمل آخرون تبعاتها.

وتابع "ليس من الصواب أن يدفع الإسبان وغيرهم من الأوروبيين ثمن هذه الحرب غير الشرعية من جيوبهم الخاصة".

وتصاعدت الانتقادات الأوروبية للحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل منذ نهاية فبراير/شباط الماضي ضد إيران، ولا تزال مستمرة وسط تبادل الهجمات التي طالت العديد من الدول والمناطق في الشرق الأوسط.

وأمس، شن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير هجوما على الحرب، واصفا إياها بأنها خطأ سياسي كارثي، مؤكدا أنها غير ضرورية وكان يمكن تجنبها.