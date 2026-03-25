إدانات عربية بمجلس حقوق الإنسان لهجمات إيران على دول الخليج

أدانت دول عربية خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الهجمات الإيرانية على دول الخليج، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحذرت تلك الدول، في الجلسة الطارئة اليوم الأربعاء والتي دعت لها دول الخليج، من تداعيات الهجمات الإيرانية على أمن المدنيين واستقرار المنطقة.

وقالت مندوبة قطر لدى المجلس، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إن "الهجمات الإيرانية العشوائية استهدفت مدنيين ومرافق خدمية في دول الخليج".

وأكدت المندوبة القطرية حق دول المنطقة في الدفاع عن أراضيها وسيادتها في مواجهة هذه الاعتداءات، كما شددت على إدانة الدوحة الكاملة للهجمات التي تشنها إيران على دول الخليج.

من جهته، أكد مندوب البحرين أن بلاده تتعرض "لليوم السادس والعشرين على التوالي لهجمات عسكرية غير مبرّرة من قبل إيران"، في انتهاك واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وأشار المندوب البحريني إلى أن الهجمات طالت دول الخليج رغم أنها ليست طرفا في أي نزاع.

وأضاف أن الاعتداءات أدت إلى اضطراب الحياة العامة واستدعت اتخاذ إجراءات لحماية السكان، مجدِّدا الرفض القاطع لما وصفها بالادعاءات الإيرانية حول استخدام أراضي البحرين أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن عمليات عسكرية.

"دول الخليج ليست طرفا بالنزاع"

بدوره، قال مندوب السعودية إن الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأكد المندوب السعودي أن دول الخليج ليست طرفا في النزاع القائم، وأن استهدافها يعد خرقا سافرا لمبادئ حسن الجوار.

وطالب مندوب الكويت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف ما وصفه بالعدوان الإيراني على دول الخليج.

كما دعا مندوب سلطنة عمان إلى وقف التصعيد غير المسبوق في المنطقة.

كما قال مندوب الإمارات إن إيران تتحدى المجتمع الدولي وتسعى إلى تبرير هجماتها على دول الخليج، في حين دان مندوب الأردن "الاعتداءات الإيرانية" التي استهدفت المملكة ودول الخليج.

وأدان مندوب مصر في مجلس حقوق الإنسان ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية غير المبررة على دول الخليج والأردن.

في المقابل، حمّل مندوب إيران المسؤولية لإسرائيل، معتبرا أنها لا تستهدف إيران ولبنان وفلسطين فحسب، بل "تقوّض نسيج النظام الإقليمي" وتجر العالم نحو الفوضى.

وضع بالغ الخطورة

من جانبه، حثّ المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، المجتمع الدولي على إنهاء الصراع الذي وصفه ببالغ الخطورة في الشرق الأوسط.

وقال تورك، في الجلسة الطارئة التي دعت إليها دول الخليج، إن الصراع يتسم "بقوة غير مسبوقة لإقحام دول عبر الحدود ومن مختلف أنحاء العالم"، محذّا من عواقبه غير القابلة للتنبؤ.

ودعا تورك الدول، ولا سيما ذات النفوذ، إلى بذل كل ما في وسعها لإنهائه.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها، بل القواعد الأمريكية في المنطقة، غير أن هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة بعضها سكني.