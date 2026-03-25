مصدر عسكري إيراني: جبهة باب المندب خيار مطروح للرد على أي هجوم للعدو

أفاد مصدر عسكري إيراني بإمكانية فتح جبهة جديدة في مضيق باب المندب، إذا أقدم "العدو" على تنفيذ أي تحرك في جنوب إيران.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن المصدر قوله إن القوات الإيرانية تتابع بشكل متواصل تحركات وتطورات ما سماها "جبهة العدو"، مؤكدا أنها تبقيها تحت المراقبة المستمرة.

وأوضح أن طهران ستلجأ إلى فتح جبهات أخرى "مفاجئة" للعدو، إذا حاول تنفيذ أي عمليات برية في الجزر الإيرانية أو أي جزء من الأراضي الإيرانية، أو سعى عبر تحركات بحرية إلى فرض كلفة على إيران في الخليج العربي وبحر عُمان، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى مضاعفة التكاليف على الطرف الآخر.

وأشار المصدر إلى أن مضيق باب المندب يُعَد من المضائق الإستراتيجية عالميا، مؤكدا أن إيران تمتلك الإرادة والقدرة على إيجاد تهديد موثوق في هذا الممر البحري. وأضاف أنه إذا سعى الأمريكيون إلى معالجة وضع مضيق هرمز عبر "إجراءات متهورة" فعليهم الحذر من التسبب في إضافة أزمة جديدة مرتبطة بمضيق آخر.

وأكد المصدر في ختام تصريحاته أن إيران مستعدة لتصعيد الأوضاع، لافتا إلى أن "العدو" يمكنه اختبار ذلك مجددا، في إشارة إلى حوادث سابقة من بينها واقعة عسلويه، حين استهدفت هجمة صاروخية إسرائيلية، يوم 18 مارس/آذار الجاري، مصفاة عسلويه في محافظة بوشهر، إحدى أهم مراكز معالجة الغاز في البلاد.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران على ذلك بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول المنطقة، لكنَّ هجماتها أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.