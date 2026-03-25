عاجل | القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل تستعد لاحتمال إعلان ترمب وقف إطلاق النار في إيران بحلول السبت المقبل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، بأن إسرائيل تستعد لاحتمال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف إطلاق النار في إيران بحلول السبت المقبل.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن فرص التوصل إلى اتفاق مفصل ودقيق بين إيران والولايات المتحدة تبدو ضئيلة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن إمكانية التوصل إلى اتفاق إطاري لا تزال قائمة، ما يستدعي الاستعداد لذلك.