البديوي: لا نريد أن ننجر إلى حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن دول المجلس لا ترغب في الانجرار إلى حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل، معربا عن أمله في أن تُفضي الجهود الجارية حاليا إلى وضع حد للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج.

وأضاف البديوي، في تصريحات للجزيرة، أنه في حال تصاعدت وتيرة هذه الاعتداءات، فإن دول الخليج سترفع من مستوى دفاعها عن نفسها، مشيرا إلى أن دول المجلس تدرس حلولا بديلة في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وأكد البديوي أن التنسيق العسكري بين دول الخليج وأي أطراف أخرى يُعد شأنا سياديا.

وتأتي هذه التصريحات وسط هجمات إيرانية على دول الخليج العربي منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المتضررة من هذه الاعتداءات.

وجاءت هذه الهجمات ردا على الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، والتي أسفرت عن مئات القتلى، بينهم مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى، فيما ردّت طهران على ذلك بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفه بمصالح أمريكية في دول المنطقة.