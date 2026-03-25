دول عربية تدين الهجمات الإيرانية على الخليج والأردن وتؤكد حقها في الدفاع عن النفس

جددت كل من الكويت، والإمارات، والبحرين، والسعودية، وقطر، والأردن، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية التي تشنها إيران بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التابعة لها في المنطقة، معتبرة هذه الأعمال انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الدول، في بيان مشترك صدر الأربعاء، أن الهجمات التي تنفذها فصائل مسلحة موالية لإيران من أراضي جمهورية العراق على منشآت وبنية تحتية في دول الخليج تشكل خرقا واضحا للقوانين والمواثيق الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي يلزم إيران بوقف أي اعتداء أو تهديد على دول الجوار فورا ودون شروط.

ورحبت الدول بالعلاقات الأخوية مع العراق، داعية الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هجمات الفصائل المسلحة على دول الجوار فورا، لتجنب المزيد من التصعيد وحفاظا على العلاقات الثنائية.

وشدد البيان على حق الدول العربية في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، كما أدانت الدول الأعمال التي تنفذها خلايا نائمة موالية لإيران وتنظيمات إرهابية مرتبطة بحزب الله، مشيدة بجهود قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية في التصدي لهذه التهديدات والكشف عن مخططاتها.

وكانت دول عربية أدانت خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الهجمات الإيرانية على دول الخليج، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحذرت تلك الدول، في الجلسة الطارئة اليوم الأربعاء والتي دعت لها دول الخليج، من تداعيات الهجمات الإيرانية على أمن المدنيين واستقرار المنطقة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها، بل القواعد الأمريكية في المنطقة، غير أن هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبان مختلفة بعضها سكني.