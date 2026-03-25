دول خليجية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية

أعلنت الكويت والسعودية والإمارات والبحرين، اليوم الأربعاء، اعتراض مجموعة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة القادمة من إيران، وذلك في اليوم الـ26 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

الكويت

ففي الكويت، استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني لدى الدولة محمد توتونجي، وذلك للمرة الثالثة منذ بدء ما وصفتها بـ"العدوان الإيراني الغاشم"، وسلَّمته مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات التي تشنها طهران ضد البلاد.

ووفق الوزارة، فإن ذلك يأتي إثر الاعتداء السافر الذي طال خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي اليوم الأربعاء، مما يشكل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني، باعتبار المطار من الأعيان المدنية.

وخلال اليوم، أفادت رئاسة الأركان العامة للجيش بأن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن منظومات الدفاع الجوي رصدت 20 صاروخا باليستيا و9 طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي خلال الساعات الـ24 الماضية.

السعودية

أما في السعودية، فصرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات التي استهدفت منطقتَي الشرقية والرياض.

وأفاد المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي بأن فرق الدفاع المدني باشرت صباح اليوم حادث سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين، أحدهما تحت الإنشاء في حي سكني بالمنطقة الشرقية، وهو ما نتج عنه أضرار مادية محدودة دون تسجيل إصابات.

الإمارات

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 9 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، مشيرة إلى أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية تعاملت مع 357 صاروخا باليستيا و15 صاروخا جوّالا و1815 طائرة مسيّرة.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

البحرين

وفي المنامة، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت، منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم، 153 صاروخا و331 طائرة مسيّرة استهدفت أراضي الدولة.

وأكدت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يُعَد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميَّين.

وتأتي هذه التطورات وسط هجمات إسرائيلية وأمريكية على إيران منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، أسفرت عن مئات القتلى بينهم مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى. وردَّت طهران على ذلك بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفها بمصالح أمريكية في دول المنطقة.

وقد أدت الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربي إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المتأثرة بهذه الاعتداءات.