حتى نهر الليطاني.. إسرائيل تكشف خطتها لاحتلال جنوب لبنان وتكثف غاراتها

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية -فجر اليوم الأربعاء- مقتل 9 أشخاص وإصابة 47 آخرين على الأقل بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية -في بيان لها- إن غارة إسرائيلية على بلدة عدلون في قضاء صيدا أدت إلى مقتل 4 مواطنين وإصابة مواطن بجروح.

كما أفادت -في بيان آخر- بأن غارة إسرائيلية استهدفت شقة في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 4 بجروح.

وفي قضاء النبطية، أدت غارة إسرائيلية على بلدة حبوش إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وفي الإجمال، أعلنت الوزارة مقتل 1072 شخصا على الأقل، بينهم 121 طفلا و81 امرأة و42 فردا من الطواقم الطبية، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان منذ أوائل الشهر الجاري.

غارة على بيروت

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة على ضاحية بيروت الجنوبية فجر اليوم الأربعاء، مضيفا أن مقاتلات إسرائيلية حلقت على ارتفاع منخفض فوق بيروت والساحل اللبناني.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر -في وقت سابق- إنذارا لسكان عدد من الأحياء في الضاحية الجنوبية بضرورة إخلائها.

واتسعت رقعة الحرب في الشرق الأوسط لتشمل لبنان في 2 مارس/آذار الجاري، بعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل -في 28 فبراير/شباط الماضي- حربا متواصلة على إيران، أسفرت عن مئات القتلى بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

احتلال جنوب لبنان

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش سيحتل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، وذلك في أول تصريح من نوعه تكشف فيه إسرائيل عزمها السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي تشكل نحو عُشر مساحة لبنان.

وذكر كاتس -خلال اجتماعه أمس الثلاثاء مع رئيس الأركان- أن الجيش "سيسيطر على ما تبقى من جسور والمنطقة الأمنية حتى نهر الليطاني". ويلتقي نهر الليطاني بالبحر المتوسط على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الشمال من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وسبق أن هدد كاتس الحكومة اللبنانية بخسارة أراض إذا لم تنزع سلاح حزب الله.

وفي المقابل، قال حزب الله إنه سيقاتل لمنع القوات الإسرائيلية من احتلال جنوب لبنان، ووصف هذا التحرك بأنه "تهديد وجودي" للدولة اللبنانية.

وتوغلت إسرائيل في لبنان أكثر من مرة في العقود القليلة الماضية، وكانت تحتل الجنوب حتى عام 2000. ودمر الجيش الإسرائيلي خمسة جسور فوق النهر منذ 13 مارس/آذار الماضي، وكثف عمليات هدم المنازل في القرى اللبنانية القريبة من الحدود في إطار ‌حملة تقول إسرائيل إنها تستهدف حزب الله.

ويحظر القانون الدولي بشكل عام شن هجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والجسور.