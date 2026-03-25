البيت الأبيض: ترمب يزور الصين منتصف مايو

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب سوف يقوم بزيارة مقررة للصين يومي 14 و15 مايو/أيار المقبل، بعد تأجيلها بسبب حرب إيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين إن ترمب سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ في مايو/أيار المقبل، مضيفة أنّه ستكون هناك "زيارة مقابلة في واشنطن في موعد لاحق يُعلن عنه هذا العام".

وكان من المقرر أن يتوجه ترمب إلى الصين في وقت لاحق من مارس/آذار الجاري، بيد أنه أعلن مسبقا تأجيل الرحلة ليتسنى له البقاء في واشنطن للمساعدة في إدارة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وأعلن ترمب إعادة جدولة الرحلة، على الرغم من استمرار الحرب في إيران، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الضغط على طهران لقبول مقترح بوقف إطلاق النار.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أسفرت عن مئات القتلى، بينهم مسؤولون بارزون في مقدمتهم المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.