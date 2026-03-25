ترمب: إيران قدمت لنا هدية كبيرة

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، عن تنازل قدمته إيران للولايات المتحدة في مجال الطاقة، على ضوء ما قال إنها محادثات تجريها واشنطن مع مسؤولين إيرانيين لم يفصح عن أسمائهم.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض "قدموا لنا هدية، ووصلت اليوم، وكانت هدية ‌كبيرة جدا، قيمتها هائلة"، مشيرا إلى أن الهدية "لم تكن نووية، وإنما متعلقة بالنفط والغاز، وكانت هذه لفتة كريمة منهم".

وأوضح ترمب أن "الهدية كانت مرتبطة بحركة الملاحة ومضيق هرمز"، الذي تمنع إيران مرور السفن "المعادية" فيه ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية المستمرة عليها منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

إمكانية وقف الحرب

وجدد ترمب تأكيده بأن واشنطن بصدد إجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مضيفا أن "الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق".

وعندما سأله الصحفيون عن إمكانية التوصل إلى اتفاق وشيك لإنهاء الحرب، أجاب "أعتقد أننا سننهيها. لا أستطيع الجزم بذلك".

وامتنع ترمب عن تقديم تفاصيل بشأن المحادثات، ولا سيما بخصوص ما إذا كان المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يخططان ‌لإجراء مفاوضات هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق، أوضح ترامب أن واشنطن وطهران توصلتا إلى "نقاط اتفاق رئيسية" خلال مفاوضات جرت، بحسب قوله، مع "مسؤول رفيع المستوى" ليس المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن تأجيل الضربات التي هدد بشنها، بدءا من الاثنين الماضي، على محطات توليد الطاقة وغيرها من البنى التحتية في إيران، 5 أيام.

رفع بعض القيود

وبالتزامن مع تصريحات ترمب، كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن إيران راسلت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، أمس الثلاثاء، بخصوص إمكانية عبور "السفن غير المعادية" لها مضيق هرمز شريطة التنسيق مع السلطات الإيرانية.

إعلان

وأكدت وكالة رويترز لاحقا هذا الخبر إذ أكدت اطلاعها على مذكرة أبلغت فيها إيران مجلس الأمن الدولي والمنظمة البحرية الدولية بإمكانية عبور "السفن غير المعادية" لها المضيق.

وأرسلت وزارة الخارجية الإيرانية المذكرة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم ‌المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأحد الماضي، وفق رويترز.

ثم عُممت الرسالة أمس الثلاثاء على 176 دولة عضوا في المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة مقرها لندن ومسؤولة عن تنظيم سلامة وأمن الملاحة الدولية ومنع التلوث.

نص المذكرة

وجاء في الرسالة أنه "يُسمح للسفن غير المعادية، بما في ذلك السفن التابعة لدول أخرى أو المرتبطة بها، الاستفادة من المرور الآمن عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع السلطات الإيرانية المختصة شريطة ألا تشارك في أعمال قتالية ضد إيران أو تدعمها، وأن تلتزم التزاما تاما بلوائح السلامة والأمن المعلنة".

وأضافت الرسالة أن إيران "اتخذت التدابير اللازمة والمتناسبة لمنع المعتدين وداعميهم من استغلال مضيق هرمز لشن عمليات قتالية" عليها، مشيرة إلى أن السفن والمعدات وأي أصول تابعة ‌للولايات المتحدة أو إسرائيل "وكذلك المشاركين الآخرين في العدوان، لا يحق لهم المرور".

وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في توقف شبه تام لمرور نحو 5 إمدادات النفط والغاز الطبيعي المُسال في العالم.