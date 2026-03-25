أخبار|تحقق|قطر

بيانات ملاحية: تضاعف عدد رحلات الخطوط القطرية خلال أسبوع واحد

Qatar Airways Airbus A380-800 double decker airplane landing at Heathrow Airport in London, UK. The aircraft was delivered in April 2018 and is an Airbus A380-800 with registration A7-APJ and for GP7200 engines. Qatar Airways has 10 Airbus A380 in their fleet and connects daily Doha to London. Qatar is a member of Oneworld airline alliance. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)
طائرة الخطوط الجوية القطرية (غيتي إيميجيز)
Published On 25/3/2026

حفظ

أظهرت بيانات ملاحية استمرار تعافي شبكة رحلات الخطوط الجوية القطرية بصورة تدريجية، بعد تراجع حاد في عملياتها التشغيلية إثر اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية في الآونة الأخيرة.

اقرأ أيضا

list of 1 itemend of list

وبيّن تحليل أجرته وحدة "المصادر المفتوحة" في شبكة الجزيرة لبيانات منصة "فلايت رادار" المتخصصة في تتبع حركة الطيران، أن عدد رحلات الشركة ارتفع إلى 122 رحلة يوم 23 مارس/آذار الجاري، مقارنة بنحو 54 رحلة في منتصف الشهر ذاته، بزيادة تقارب الضعف خلال أسبوع، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة التعافي.

تعافي رحلات الخطوط القطرية مقارنة بمعدلها الطبيعي قبل الأزمة (فلايت رادار - الجزيرة)
تعافي رحلات الخطوط القطرية مقارنة بمعدلها الطبيعي قبل الأزمة (فلايت رادار-الجزيرة)

 

وأشارت البيانات إلى أن الرحلات هبطت إلى مستويات تشغيلية تكاد تتوقف في مطلع مارس/آذار، إذ سجلت المنصة 3 رحلات فقط في اليوم الأول، ورحلتين في اليوم الثاني، قبل أن يقفز العدد إلى 135 رحلة يوم 18 مارس/آذار، وهو أعلى مستوى تبلغه الشركة منذ بداية الحرب التي اندلعت في أواخر فبراير/شباط الماضي.

الرحلات اليومية من 23 فبراير/ شباط حتى 23 مارس/ آذار (فلايت رادار - الجزيرة)
الرحلات اليومية من 23 فبراير/ شباط حتى 23 مارس/ آذار للخطوط القطرية (فلايت رادار-الجزيرة)

ورغم هذا التحسن، لا تزال الشركة في مراحل التعافي الأولى مقارنة بنشاطها المعتاد، حيث بلغ متوسط الرحلات اليومية قبل الأزمة نحو 577 رحلة بين 23 و27 فبراير/شباط الماضي.

وكانت الخطوط القطرية قد أعلنت في وقت سابق تسيير رحلات محدودة حتى 28 مارس/آذار 2026.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان