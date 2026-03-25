بيانات ملاحية: تضاعف عدد رحلات الخطوط القطرية خلال أسبوع واحد

أظهرت بيانات ملاحية استمرار تعافي شبكة رحلات الخطوط الجوية القطرية بصورة تدريجية، بعد تراجع حاد في عملياتها التشغيلية إثر اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية في الآونة الأخيرة.

وبيّن تحليل أجرته وحدة "المصادر المفتوحة" في شبكة الجزيرة لبيانات منصة "فلايت رادار" المتخصصة في تتبع حركة الطيران، أن عدد رحلات الشركة ارتفع إلى 122 رحلة يوم 23 مارس/آذار الجاري، مقارنة بنحو 54 رحلة في منتصف الشهر ذاته، بزيادة تقارب الضعف خلال أسبوع، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة التعافي.

وأشارت البيانات إلى أن الرحلات هبطت إلى مستويات تشغيلية تكاد تتوقف في مطلع مارس/آذار، إذ سجلت المنصة 3 رحلات فقط في اليوم الأول، ورحلتين في اليوم الثاني، قبل أن يقفز العدد إلى 135 رحلة يوم 18 مارس/آذار، وهو أعلى مستوى تبلغه الشركة منذ بداية الحرب التي اندلعت في أواخر فبراير/شباط الماضي.

ورغم هذا التحسن، لا تزال الشركة في مراحل التعافي الأولى مقارنة بنشاطها المعتاد، حيث بلغ متوسط الرحلات اليومية قبل الأزمة نحو 577 رحلة بين 23 و27 فبراير/شباط الماضي.

وكانت الخطوط القطرية قد أعلنت في وقت سابق تسيير رحلات محدودة حتى 28 مارس/آذار 2026.