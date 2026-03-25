"المدن الصاروخية" في إيران.. بنك أهداف حيوي لأمريكا وإسرائيل

منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير/شباط الماضي، تتعرض إيران لضربات وُصفت بالقاسية، تستهدف المنشآت والمواقع والبنى التحتية ومنها المدن الصاروخية، التي تستخدم إما لتخزين الصواريخ أو لإطلاقها من منصات متحركة أو من صوامع تحت الأرض.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -في تغريدة سابقة في حسابه على منصة "تروث سوشيال"- أن لدى بلاده خطة شاملة تهدف إلى التحييد الكامل لقدرات إيران العسكرية، وقال إن هذه الخطة تشمل تدمير القدرات الصاروخية ومنصات الإطلاق.

ونشر الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق مقاطع مصورة تُظهر ما يُسمى "مدن الصواريخ"، التي تحتوي شبكة أنفاق ضخمة تضم سكك حديد لنقل الصواريخ، ومنصات إطلاق متنقلة، وأنفاقا تتسع لتسع شاحنات في آنٍ واحد.

وتتباين التقديرات حول أعماق هذه المدن، إذ تُشير بعض المصادر إلى أنها تتراوح بين 60 و100 متر، فيما تتحدث مصادر إيرانية أخرى عن أعماق تصل إلى 500 متر.

وبحسب الخريطة التفاعلية التي قدمتها سلام خضر على قناة الجزيرة، فقد استهدفت الضربات المركزة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أكثر من موقع ضمن ما يعرف بالمدن الصاروخية وتحديدا في مدينة تبريز شمالي غربي البلاد، وفي المناطق المحيطة بالعاصمة طهران.

كما استهدفت الضربات أكثر من مرة مناطق تصنيع الصواريخ في يزد وخرم آباد (وسط) وخرمشهر (غرب)، بالإضافة إلى أصفهان (وسط) وتعد من أهم النقاط التي تتركز فيها ليس فقط درة تاج الصناعة النووية الإيرانية، بل أيضا مدن صاروخية، كما توضح الخريطة التفاعلية.

ولم تنج مدن صاروخية أخرى تحت الأرض في جنوب إيران من القصف وخاصة في شيراز وبندر عباس وكرمان.

صور أقمار صناعية

وعرضت الخريطة التفاعلية صورا التقطتها أقمار صناعية لواحدة من المنشآت في أصفهان تظهر وقوع ضربات إما لمداخل المدن الصاروخية أو لمناطق تم رصد خروج منصات متحركة منها، بالإضافة إلى قاعدة أخرى في كرمانشاه تظهر آثار الضربات، ونفس الشيء في قاعدة تبريز، وهي واحدة من أكبر المدن الصاروخية في غرب إيران.

وليس من الواضح ما إذا كانت الضربات الأمريكية ألحقت أضرارا في أعماق المدن الصاروخية أم أنها اقتصرت فقط على مداخلها.

يذكر أن مواقع إيرانية تعرضت أيضا لضربات سابقة في يونيو/حزيران 2025 خلال الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، أسفرت حينها عن تدمير العديد من المباني والمنشآت.

وتستمر الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في اليوم الـ25 من الحرب، وسط تقارير عن اتصالات جارية بين واشنطن وطهران من أجل التوصل لاتفاق ينهي الحرب.