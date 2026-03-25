العراق يعتقل 4 أشخاص بتهمة إطلاق صواريخ على قاعدة سورية

أعلن العراق -أمس الثلاثاء- إلقاء القبض على 4 أشخاص بتهمة إطلاق صواريخ على قاعدة عسكرية شمال شرقي سوريا الاثنين الماضي، بعد تأكيد الجيش السوري تعرض إحدى قواعده في الحسكة لهجوم صاروخي.

وصرح مكتب رئيس الوزراء العراقي بأن السلطات اعتقلت 4 أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في هذا الهجوم الصاروخي.

كما قال المتحدث باسم الجيش العراقي صباح النعمان -في بيان- إنه "في عمل متهور بعيد عن الحكمة والالتزام بالنهج الحكومي وإستراتيجية الدولة العراقية في المحافظة على أمن واستقرار البلاد، أقدمت عناصر خارجة عن القانون على إطلاق مجموعة من الصواريخ -من ناحية ربيعة بواسطة سيارة- باتجاه الأراضي السورية".

وأضاف أنه فور وقوع عملية الإطلاق تحركت القطعات الأمنية مستندة إلى جهد استخباري، وتمكنت من إلقاء القبض على 4 من المنفذين وضبط السيارة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم.

ولفت إلى أن الجهات الأمنية شرعت في البحث عن "جميع المتورطين في هذا العمل الإجرامي المدان"، وفق تعبيره.

كما شدد النعمان على أن العراق حريص على أمن الدول المجاورة، ولن يسمح بأن يكون منطلقا لأي اعتداء على أي دولة.

استهداف قرب اليعربية

ومساء الاثنين الماضي، أعلن الجيش السوري تعرض إحدى قواعده العسكرية بمحافظة الحسكة شمال شرقي البلاد لاستهداف بـ5 صواريخ مصدرها الأراضي العراقية.

وقالت حينها هيئة العمليات في الجيش إن العملية استهدفت قاعدة خراب الجير الواقعة قرب بلدة اليعربية بريف الحسكة، دون الإشارة إلى ما إن كانت القاعدة تضم قوات أمريكية أم لا.

وأوضح الجيش أن الصواريخ انطلقت من محيط قرية "تل الهوى" الواقعة بعمق 20 كيلومترا داخل الأراضي العراقية.

وكان مصدران أمنيان عراقيان صرحا لوكالة رويترز -الاثنين الماضي- بأن صواريخ أُطلقت من بلدة ربيعة العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرقي سوريا. وتبنت جماعة "سرايا أولياء الدم" الهجوم على القاعدة العسكرية.

وفي مقابل الغارات التي تضرب مواقع في العراق في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تشن فصائل مسلحة عراقية -منضوية ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"- هجمات بمسيّرات وصواريخ على قواعد أمريكية في البلاد.