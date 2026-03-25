العراق.. مقتل 7 جنود وإصابة 13 بقصف استهدف قاعدة الحبانية بالأنبار

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، مقتل 7 وإصابة 13 من عناصر الجيش بقصف استهدف قاعدة الحبانية بالأنبار، غربي البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان بتعرض مستشفى قاعدة الحبانية العسكري وشعبة الأشغال بالقاعدة إلى ضربة جوية، أعقبها قصف بمدفع الطائرة، تسببت بمقتل وإصابة عدد من المقاتلين أثناء تأديتهم الواجب الوطني والإنساني.

ونددت بالاستهداف الذي اعتبرته انتهاكا صارخا وخطيرا لجميع القوانين والأعراف الدولية التي تُحرم استهداف المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها.

وشددت على أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على هذا العدوان، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وحتى الآن، لم تتبنَّ أي جهة الهجوم، الذي جاء بعد ساعات من إقرار المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي حق الرد على أي اعتداء عسكري قد يستهدف مقار التشكيلات الأمنية والقوات المسلحة، وملاحقة المشاركين فيه.

ومنذ الهجوم الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، أصبح العراق إحدى ساحات الحرب، إذ تتوالى الغارات الأمريكية على مقار لفصائل عراقية مسلحة بما فيها هيئة الحشد الشعبي التي تُعد جزءا من المنظومة الأمنية في العراق، والتي تراها واشنطن حليفة لإيران.

في المقابل، تتبنى فصائل منضوية ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، يوميا هجمات بمسيّرات وصواريخ على قواعد أمريكية في العراق.

ومنذ بدء الحرب، هاجمت هذه الفصائل السفارة الأمريكية في بغداد ومركز الدعم اللوجستي التابع لها في مطار بغداد. كما هاجمت بالمسيرات مواقع في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، التي يستضيف مطارها قوات التحالف الدولي وقنصلية أمريكية ضخمة.