قطر وتركيا تبحثان سبل خفض التصعيد في المنطقة

قال الديوان الأميري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى الثلاثاء اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى خلاله استعراض آخر التطورات في المنطقة.

وأوضح الديوان الأميري -في بيان- أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول مواصلة التنسيق والحوار بين البلدين بما يعزز التعاون الثنائي ويخدم المصالح المشتركة. كما جرى استعراض "الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار"، حيث عبّر أمير دولة قطر عن شكره للرئيس التركي على "الجهود التي تبذلها تركيا لوقف التصعيد العسكري في المنطقة".

وخلال المحادثة، تبادل أمير دولة قطر والرئيس التركي "التعازي في شهداء حادث سقوط المروحية التابعة للقوات المسلحة القطرية في المياه الإقليمية للدولة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".

وقد أعلنت وزارة الدفاع القطرية استشهاد 7 أشخاص جراء سقوط طائرة مروحية -فجر الأحد الماضي- في المياه الإقليمية للدولة، وهم النقيب طيار مبارك سالم دواي المري والنقيب طيار سعيد ناصر صميخ والرقيب فهد هادي غانم الخيارين والوكيل عريف محمد ماهر محمد، وجميعهم من منتسبي القوات المسلحة القطرية، كما استشهد الرائد سنان تاشتكين من القوات المشتركة القطرية التركية، وسليمان جيمرا كهرامان وإسماعيل أناس جان من المتعاونين المدنيين من الجنسية التركية.

وقد أكد الرئيس التركي -في وقت سابق الثلاثاء- أن بلاده ستواصل العمل مع شركائها من أجل إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الثلاثاء إن موقف دولة قطر واضح بضرورة إنهاء الحرب الحالية عبر السبل الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه كلما وصلت الأطراف إلى طاولة المفاوضات كان ذلك أفضل.

وقد أعلن ⁠الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترمب -الاثنين الماضي- أن الولايات المتحدة ⁠أجرت محادثات جيدة وبنّاءة مع إيران، وأنه أمر الجيش بتأجيل أي ضربات عسكرية لمحطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في ‌إيران 5 أيام. ونفت الخارجية الإيرانية وجود أي محادثات بين طهران وواشنطن، لكن مصادر إيرانية أكدت تلقي رسائل من الجانب الأمريكي.