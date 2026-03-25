الأمين العام لحزب الله: المقاومة تحدد توقيت الرد على العدوان الإسرائيلي

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن توقيت الرد على العدوان الإسرائيلي "اختارته المقاومة"، مشددا على أن المعركة التي يخوضها الحزب دفاعية عن لبنان ومواطنيه فقط، وأنه لا توجد نية لخوض حروب على أرض لبنان لصالح أطراف أخرى.

وقال قاسم، في بيان له، إن "الوحدة الوطنية تقتضي أن تعود الحكومة عن قرارها بتجريم المقاومة"، مؤكدا أن أي طرح للتفاوض مع العدو الإسرائيلي أثناء استمرار القصف هو "فرض للاستسلام وسلب لكل قدرات لبنان"، مشددا على أن التفاوض مرفوض مع عدو يحتل الأرض ويعتدي يوميا على لبنان.

من جهته، شدد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، على ضرورة ألا يبقى لبنان "ساحة لحروب الآخرين"، في إشارة إلى التصعيد الأخير على الحدود الجنوبية.

عمليات المقاومة

وفي سياق العمليات العسكرية، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن الجيش الإسرائيلي تأكيده أن حزب الله حاول إسقاط مروحية قتالية إسرائيلية في سماء لبنان لكنه لم ينجح.

وأوضح الحزب أنه استهدف قاعدة "ميرون" للمراقبة وإدارة العمليات الجوية بمسيّرة في شمال فلسطين المحتلة، كما استهدف آلية هامر إسرائيلية في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وأشار إلى استهدافه للمرة الثانية قوة إسرائيلية في بلدة الطيبة جنوبي لبنان، محققا إصابات، بالإضافة إلى قصف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي بين بلدتي بيت ليف والقوزح، وفي بلدتي دبل والقوزح للمرة السابعة، وأيضا في بلدة علما الشعب جنوب لبنان.

وإزاء هذه التطورات، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط خلال اشتباك مع خلية من حزب الله جنوب لبنان.