حرائق وانفجارات بإسرائيل وكاتس يعلن إلقاء 15 ألف قذيفة على إيران

أطلقت إيران، اليوم الأربعاء، 4 دفعات صاروخية متتالية خلال نحو نصف ساعة باتجاه وسط وشمال إسرائيل، في حين أعلنت إسرائيل أنها ألقت أكثر من 15 ألف قذيفة هجومية على إيران منذ بدء العدوان.

وذكرت صحيفة هآرتس أن إيران أطلقت 470 صاروخا على إسرائيل خلال 25 يوما من الحرب.

وتأتي هذه المعطيات في وقت تفرض فيه إسرائيل تعتيما على نتائج الرد الإيراني، مع رقابة على وسائل الإعلام وتحذيرات من نشر صور أو معلومات تتعلق بالخسائر أو المواقع المستهدَفة.

ودوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بشمالي ووسط وجنوبي إسرائيل، بينها تل أبيب والخضيرة وقيسارية، فيما سُمعت انفجارات في سماء القدس.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن صفارات الإنذار دوّت من شمال إسرائيل إلى أسدود بجنوبها، عقب إطلاق قذائف من إيران، مما دفع ملايين السكان إلى الملاجئ والغرف الآمنة.

بدورها، أفادت القناة الـ12 برصد 4 عمليات إطلاق من إيران، مشيرة إلى تقارير عن سقوط شظايا في مناطق منها موديعين إيليت ومنطقة الشارون بوسط إسرائيل، والخضيرة وقيسارية شمالا.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية أعمدة دخان تتصاعد في الخضيرة، مع تسجيل حريق في المدينة.

وأضافت القناة أن هناك تقارير عن 30 موقعا لسقوط شظايا بعد القصف الإيراني الأخير على وسط وشمال إسرائيل.

من جانبها، قالت شركة الكهرباء الإسرائيلية إن القصف لم يلحق أضرارا بالبنية التحتية، فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي عدم تسجيل إصابات بشرية.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه المعطيات، في ظل القيود المفروضة على النشر داخل إسرائيل.

آلاف القذائف على إيران

من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إلقاء أكثر من 15 ألف قذيفة هجومية على أنحاء إيران منذ بدء العدوان في 28 فبراير/شباط الماضي، بزيادة 4 أضعاف عن حرب 2025.

وقال كاتس، في بيان وزّعه مكتبه، إن الجيش تجاوز إسقاط 15 ألف قذيفة هجومية في جميع أنحاء إيران منذ بداية الحرب.

وتُستخدم عبارة "قذائف هجومية" للإشارة إلى ذخائر جوية ثقيلة تشمل قنابل وصواريخ موجهة تُطلقها الطائرات الحربية، يزن بعضها مئات الكيلوغرامات.

وأشار كاتس إلى أن هذا العدد يزيد بأكثر من 4 أضعاف ما تم استخدامه في عملية "الأسد الصاعد" العام الماضي، في إشارة إلى حرب الـ12 يوما التي شنتها إسرائيل على إيران في يونيو/حزيران 2025.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أسفرت عن مئات القتلى بينهم مسؤولون بارزون في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة وطالبت بوقفه فورا.