إيران ولبنان تتصدران القائمة.. آلاف القتلى في نزيف الحرب على إيران

لقي آلاف الأشخاص مصرعهم في أنحاء متفرقة من الشرق الأوسط جراء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، نهاية فبراير/شباط الماضي ولا تزال مستمرة.

ودخلت الحرب يومها الـ 26، وسط استمرار الهجمات الجوية والصاروخية من قبل واشنطن وتل أبيب على الأراضي الإيرانية، فيما ترد طهران بضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، وما تصفه بـ"المصالح الأمريكية" في عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج.

وتصدرت إيران أعلى حصيلة للقتلى تلتها لبنان، بينما توزعت حصيلة الضحايا على دول وجنسيات متعددة في نزيف لا يزال قائما، وسط دعوات لخفض التصعيد ومساع لفتح مفاوضات لإنهاء الحرب.

فيما يلي أحدث حصيلة لقتلى الحرب المستمرة منذ 28 من فبراير/ شباط الماضي.

إيران

قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، في 23 مارس/ آذار إن 3268 شخصا لقوا حتفهم، بينهم 1443 مدنيا، بما في ذلك 217 طفلا على الأقل.

وتقول الوكالة إنها تجمع بياناتها من تقارير ميدانية ومصادر محلية وطبية وإغاثية ومن منظمات المجتمع المدني ومواد من مصادر مفتوحة ومن البيانات الرسمية.

وكشفت أحدث تقارير صادرة عن وسائل إعلام حكومية عن مقتل 1270 شخصا، لكن سفير إيران لدى الأمم المتحدة قال في السادس من مارس/ آذار إن 1332 على الأقل لقوا حتفهم جراء الحرب منذ اندلاعها.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الأعداد تشمل 104 على الأقل قال الجيش الإيراني إنهم سقطوا قتلى بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من مارس/ آذار.

وشملت قائمة القتلى في إيران المرشد الأعلى علي خامنئي وقيادات عسكرية وأمنية.

لبنان

وفقا للسلطات اللبنانية فإن نحو 1072 شخصا قتلوا في غارات إسرائيلية منذ الثاني من مارس/ آذار. وذكرت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية اللبنانية أن أكثر من 100 من القتلى من ‌الأطفال.

العراق

أعلنت سلطات الصحة العراقية أن ما لا يقل عن 81 شخصا قتلوا، حيث معظمهم أعضاء في قوات الحشد الشعبي الشيعية.

وقال مسؤولون أمنيون بأحد الموانئ العراقية إن أحد أفراد طاقم أجنبي قتل في هجوم استهدف ناقلات قرب الميناء.

إسرائيل

أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بمقتل 16 شخصاً جراء هجمات صاروخية إيرانية، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل اثنين من جنوده في جنوب لبنان.

وفي سياق منفصل، قُتل إسرائيلي داخل سيارته بنيران الجيش في 22 مارس/ آذار قرب الحدود مع لبنان.

وفي حادثة أخرى، قالت إسرائيل الاثنين الماضي إن قواتها أطلقت قذيفة مدفعية عن طريق الخطأ مما تسبب في مقتل مزارع قرب الحدود اللبنانية.

وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية في 24 مارس/ آذار أن امرأة قُتلت عقب إطلاق صواريخ صوب شمال إسرائيل.

وتأتي هذه الحصيلة في إسرائيل في وقت يشير فيه مراقبون إلى أن الاحتلال يفرض تعتيما صارما حول الحجم الحقيقي للخسائر والضحايا.

الضفة الغربية

في 19 من مارس/آذار الجاري، قُتلت 4 فلسطينيات في الضفة الغربية المحتلة، جراء سقوط شظايا بعد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل.

الولايات المتحدة

بحسب إعلانات الجيش الأمريكي، قُتل 13 من أفراد القوات المسلحة، 6 منهم تأكد مقتلهم بعد تحطم طائرة عسكرية أمريكية للتزود بالوقود في العراق، بينما قُتل 7 آخرون خلال الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت القواعد الأميركية بالمنطقة.

الإمارات

طبقا لبيانات وزارة الدفاع فإن 8 أشخاص قتلوا في هجمات إيرانية، بينهم عسكريان.

الكويت

أفادت السلطات الكويتية بمقتل 6 أشخاص في هجمات إيرانية، بينهم اثنان من منتسبي وزارة الداخلية ومثلهما من منتسبي القوات المسلحة.

سوريا

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن 4 أشخاص قتلوا عندما استهدف صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوب البلاد في 28 فبراير/ شباط.

سلطنة عمان

قُتل شخصان في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة صناعية في صحار في 13 مارس/ آذار، وهما أول قتيلين في السلطنة التي استضافت محادثات وساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولقي شخص حتفه في وقت ‌سابق بعد أن أصابت قذيفة ناقلة قبالة سواحل مسقط.

السعودية

قُتل اثنان عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

البحرين

قالت وزارة الداخلية البحرينية إن شخصين قتلا في هجومين إيرانيين منفصلين كان آخرهما على مبنى سكني في المنامة.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في 24 مارس/ آذار أن ‌أحد متعاقديها ‌المدنيين قُتل في هجوم إيراني على البحرين، مشيرة إلى أن المتعاقد مغربي الجنسية.

قُتل جندي فرنسي وأصيب 6 آخرون بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة في شمال العراق حيث كانوا يقدمون تدريبات لمكافحة الإرهاب.