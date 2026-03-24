حذرت الولايات المتحدة من احتمال وقوع هجمات تستهدف مقر سفارتها في العاصمة الموريتانية نواكشوط ورعاياها هناك، بالتزامن مع رفع واشنطن مستوى تحذيراتها لمواطنيها في سلطنة عُمان بسبب الظروف الراهنة في المنطقة.

وأشارت السفارة الأمريكية في موريتانيا في تنبيه على موقعها الرسمي، إلى أن هناك "خطرا متزايدا لوقوع هجمات إرهابية تستهدف السفارة الأمريكية والمواطنين الأمريكيين".

وأفادت بأن الأهداف قد تشمل مقر السفارة أو الأماكن والمناطق التي يتجمع فيها المواطنون الأمريكيون، داعية رعاياها إلى توخي اليقظة والحذر، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية وتجنب الخروج للشارع ليلا والبقاء في حالة تأهب في المناطق التي يرتادها الأمريكيون أو الزوار الأجانب.

ولم تعلق السلطات الموريتانية على التحذير الأمريكي، حيث كانت الولايات المتحدة دعت مساء الأحد الماضي رعاياها في مختلف دول العالم وعلى رأسها بلدان الشرق الأوسط، إلى توخي "الحذر الشديد.

رفع مستوى التحذيرات

وفي سلطنة عمان، رفعت السفارة الأمريكية في مسقط، مستوى تحذيراتها الأمنية لرعاياها، بسبب "الظروف الراهنة" في المنطقة.

ونصحت موظفيها إلى الالتزام بتوجيهات البقاء في المنازل أو الفنادق أو أي مبانٍ أخرى قدر الإمكان، والابتعاد عن النوافذ، مع فرض قيود على حركتهم في نطاق 50 كيلومترا حول مبنى السفارة.

وتأتي التحذيرات الأمريكية في وقت تواصل فيه إيران ردها على الضربات الأمريكية الإسرائيلية على أراضيها، إذ تشن طهران هجمات باتجاه عدة دول عربية تقول إنها تستهدف مصالح أمريكية.

ومنذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمتا متواصلة على إيران، مما أسفر عن مئات القتلى، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة فضلا عن أخرى تستهدف دولا عربية خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية.