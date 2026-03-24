الدفاعات الخليجية تتصدى لعشرات الصواريخ والمسيّرات الإيرانية

شهدت دول خليجية، اليوم الثلاثاء، سلسلة هجمات صاروخية ومسيّرات قادمة من إيران، وذلك بالتزامن مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران لليوم الخامس والعشرين، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارات الدفاع في السعودية والإمارات والكويت والبحرين.

السعودية

ففي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض 33 طائرة مسيّرة وتدميرها في المنطقة الشرقية، كما أعلنت في وقت لاحق اعتراض طائرة مسيّرة إضافية وتدميرها في المنطقة نفسها، بحسب تصريح للمتحدث الرسمي للوزارة اللواء الركن تركي المالكي.

الإمارات

وفي الإمارات، قالت وزارة الدفاع إنها تعاملت اليوم مع 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيّرة أطلِقت من إيران.

وأضافت أنه منذ بدء الهجمات الإيرانية، تعاملت منظومات الدفاع الجوي الإماراتية مع 357 صاروخا باليستيا و15 صاروخا جوّالا و1806 طائرات مسيّرة.

وأعلنت الوزارة مقتل متعاقد مدني في القوات المسلحة الإماراتية من جنسية مغربية خلال مهمة روتينية في البحرين، إثر اعتداء صاروخي إيراني استهدف المملكة، إضافة إلى إصابة 5 من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية.

وأعربت دولة قطر عن خالص تعازيها للإمارات، وأكدت وزارة الخارجية تضامن قطر الكامل مع الإمارات والبحرين ودعمها لكل الإجراءات المتخذة لحفظ السيادة والأمن.

البحرين

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار مرتين اليوم، ودعت السكان إلى التوجه لأقرب مكان آمن.

كما أفادت بأن الدفاع المدني أخمد حريقا في منشأة تابعة لإحدى الشركات نتيجة الاعتداء الإيراني، في حين باشرت الجهات المختصة إجراءاتها في الموقع.

وأعلنت البحرين أنها اعترضت 153 صاروخا و301 مسيّرة منذ بدء الهجمات الإيرانية.

الكويت

وفي الكويت، قالت وزارة الدفاع إن منظومات الدفاع الجوي رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 17 صاروخا باليستيا و13 طائرة مسيّرة داخل المجال الجوي للدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة العقيد الركن سعود العطوان أنه تم تدمير 13 صاروخا في حين سقطت 4 صواريخ خارج منطقة التهديد، كما تم تدمير 10 مسيّرات وسقوط ثلاث خارج منطقة الخطر.

وأشار المصدر ذاته إلى وقوع أضرار مادية محدودة في بعض المنازل وخروج خطوط كهرباء عن الخدمة جرّاء تناثر الشظايا، دون تسجيل إصابات بشرية.