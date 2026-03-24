نيويورك تايمز: غزة نُسيت في ظل استمرار الحرب على إيران

مع تصاعد حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، يشعر سكان غزة بأنهم على هامش الأحداث، محاصرين بين الحرب المستمرة وفقدان الخدمات الأساسية.

ونشرت نيويورك تايمز تقريرا عن الأوضاع التي يعيشها سكان غزة تحت وطأة الحرب، قائلة إن اندلاع الحرب الجديدة أدى إلى حالة من الذعر بين سكان غزة، ما دفع الكثيرين إلى المسارعة لشراء المواد الغذائية خوفا من انقطاع الإمدادات أو إعادة إغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع.

وأوضحت أن هذه المخاوف ساهمت في ارتفاع حاد بأسعار السلع الأساسية، فيما استغل بعض التجار الوضع لتخزين البضائع ورفع الأسعار بشكل غير قانوني.

واقع صعب

وقالت إن القطاع الفلسطيني، الذي ما زال يحاول التعافي من هجوم إسرائيلي استمر عامين بعد هجوم طوفان الأقصى، يعيش واقعا صعبا يضاعفه الصراع الجديد.

فقد أغلق الجيش الإسرائيلي المعابر الرئيسية بشكل مؤقت، مما أدى إلى توقف حركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الحالات الطبية الحرجة التي كانت تسعى للعلاج خارج القطاع.

ويعكس حديث السكان حالة الإحباط السائدة، إذ يقول فؤاد شاهين، صاحب مقهى في دير البلح: "غزة قد نُسيت". ويضيف المدرب الرياضي أدهم المبحوح: "عيون العالم مُتجهة نحو إيران والخليج، ونحن هنا الخاسرون".

أزمة خانقة

وتوضح شهادات الأهالي التي نقلتها الصحيفة -مثل شهادة حسين غابن ومحمود بلبل- حجم المعاناة اليومية، حيث يعتمد البعض على الصدقات لتأمين أبسط مستلزمات الحياة.

ومع استمرار الغارات شبه اليومية من الجيش الإسرائيلي رغم وقف إطلاق النار الهش منذ 5 أشهر، يبقى الأمن الغذائي والحياة اليومية لسكان غزة في خطر دائم.

وقد استُشهد أكثر من 670 شخصا منذ بدء وقف إطلاق النار وفقا لمسؤولين صحيين محليين، مما يعكس هشاشة الواقع الإنساني في القطاع المحاصر.

في الوقت ذاته، يبدو أن أي تقدم في إعادة الإعمار أو استقرار القطاع مرتبط بالمسائل السياسية المعقدة، بما في ذلك نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وضمان انسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من القطاع.

شعور بالعجز

ويشير السكان إلى شعورهم بالعجز، عالقين بين المطالب المتضاربة للحكومة الإسرائيلية، في حلقة مفرغة لا تنتهي، كما تقول نيويورك تايمز.

ونقلت الصحيفة عن خبراء الأمم المتحدة تأكيدهم على ضرورة فتح المزيد من المعابر لدعم الاستجابة الإنسانية، مع تزايد الحاجة إلى الغذاء والوقود والخدمات الأساسية.

ومع ذلك، يظل سكان غزة يعيشون في ظل الخوف من أن تتجدد عمليات القصف، ما يحوّل حياتهم اليومية إلى صراع مستمر من أجل البقاء وسط الأزمات المتراكمة.