ماكرون يحذر من احتلال لبنان ويدعو للاعتراف بدولة فلسطين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أن أي شكل من أشكال الاحتلال أو الاستيطان لا يمكن أن يضمن الأمن، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان والأراضي الفلسطينية.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال افتتاح معرض مخصص لمدينة جبيل (بيبلوس) اللبنانية الأثرية في معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث شدد على أنه "لا الاحتلال، ولا أي شكل من أشكال الاستيطان، لا في لبنان ولا في الضفة الغربية ولا في أي مكان آخر، يمكن أن يضمن أمن أيٍّ كان".

وأضاف "في زمن الشقاق الديني، وفيما يسعى البعض لدفعنا نحو حروب متصاعدة، وفي وقت يحاول آخرون إقناعنا بأن الأمن لا يتحقق إلا بغزو الجار الذي نخشاه، يذكّرنا لبنان بأمر واحد: قوة العالمية"، مشيرا إلى "قوة القانون الدولي".

وتأتي تصريحات ماكرون في ظل تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي امتدت تداعياتها إلى لبنان منذ أوائل مارس/آذار، حيث أسفرت الغارات الإسرائيلية والتوغلات البرية عن مقتل ما لا يقل عن 1039 شخصا، وفق الإحصاءات الرسمية.

إدخال المساعدات لغزة

ولم تقتصر تصريحات الرئيس الفرنسي على الملف اللبناني، إذ أعاد التأكيد على ضرورة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة هناك.

كما جدد ماكرون دعوته إلى مواصلة المسار السياسي نحو الاعتراف بدولة فلسطين، وهو النهج الذي تبنته فرنسا، معربا عن أمله في أن تحذو الأسرة الدولية حذوها.

وقد قام الرئيس الفرنسي بجولة في المعرض الذي يسلط الضوء على تاريخ مدينة جبيل اللبنانية، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم، حيث يضم نحو 400 قطعة أثرية.

إعلان

وقال ماكرون إن المعرض يروي "الكثير عن مصير لبنان"، و"مقاومته للإمبراطوريات"، وهو "ضد الحرب" التي عقّدت وصول عدد كبير من الأعمال المعروضة في باريس.

وأوضح المدير العام للآثار في وزارة الثقافة اللبنانية، سركيس الخوري، الذي أشرف على نقل شحنتين من الأعمال الفنية من بيروت إلى باريس في شهر فبراير/شباط الماضي، أن "الاستعدادات كانت مليئة بالتحديات" بسبب الظروف التي فرضتها الحرب على نقل القطع الأثرية إلى العاصمة الفرنسية.