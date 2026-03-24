لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني وحزب الله يستنكر القرار

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سحب الاعتماد من السفير الإيراني المعيَّن محمد رضا شيباني، في خطوة دبلوماسية تصعيدية تضمنت إمهاله أياما قليلة لمغادرة البلاد.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية بأن وزارة الخارجية والمغتربين استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، حيث التقى الأمين العام للوزارة السفير عبد الستار عيسى. وخلال اللقاء، أبلِغ خوشخو بقرار الدولة اللبنانية الرسمي سحب الموافقة على اعتماد شيباني واعتباره "شخصا غير مرغوب فيه".

وبموجب القرار، طالبت بيروت السفير الإيراني المعيَّن بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل، الموافق 29 مارس/آذار.

ويُعَد إجراء "سحب الاعتماد" وإعلان الدبلوماسي "شخصا غير مرغوب فيه" من أعلى درجات الاحتجاج الدبلوماسي التي تلجأ إليها الدول للتعبير عن استيائها من مواقف معيَّنة.

حزب الله يستنكر

من جانبه، قال حزب الله إنه يرفض قرار وزارة الخارجية اللبنانية "المنفلت من أي مسوغ قانوني بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني".

وأضاف أن "طلب خارجية لبنان من سفير إيران المغادرة واعتباره شخصا غير مرغوب فيه متهور ومدان وانصياع لإملاء خارجي".

كما اعتبر حزب الله أن القرار إجراء لا يخدم الوحدة الوطنية ويفتح الباب أمام انقسامات داخلية.

يُذكر أن محمد رضا شيباني -وهو دبلوماسي إيراني مخضرم- كان قد عُين سفيرا لطهران في بيروت خلفا للسفير السابق مجتبى أماني، إذ عاد شيباني سفيرا في لبنان للمرة الثانية بعد 17 عاما، فقد تولى هذا المنصب بين عامي 2005 و2009.

من جانب آخر، استدعت وزارة الخارجية أيضا ⁠السفير اللبناني لدى ⁠إيران للتشاور، وأرجعت هذا إلى ما ⁠وصفته بـ"انتهاك ⁠طهران لأعراف ⁠التعامل الدبلوماسي وأصوله المرعيّة بين البلدين".