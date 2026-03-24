كيم: لا رجعة عن المسار النووي وكوريا الجنوبية الدولة الأكثر عداء

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بيونغ يانغ لن تغير وضعها كـ "دولة مسلحة نوويا"، وستعزز قوتها النووية بشكل دائم، وستتعامل مع كوريا الجنوبية باعتبارها الدولة الأكثر عداء لها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية الثلاثاء.

جاء ذلك في خطاب سياسي للزعيم الكوري الشمالي ألقاه الاثنين في المجلس التشريعي في عاصمة البلاد، تحدث خلاله في مجموعة من المواضيع تخص أولويات السياسة العامة، انطلاقا من الأسلحة النووية والسياسة الدفاعية، وصولا إلى الأهداف الاقتصادية والعلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بحسب الوكالة.

المسار النووي

وقال كيم "سنواصل ترسيخ وضعنا كدولة مسلحة نوويا كمسار لا رجعة عنه، مع تصعيد نضالنا ضد القوى المعادية بقوة"، وقال إن بيونغ يانغ ستضمن "الجاهزية التشغيلية الكاملة لقواتها النووية لمواجهة التهديدات الإستراتيجية".

وقال "بما يتوافق مع المهمة الموكلة إلينا بموجب دستور الجمهورية، سنواصل تطوير وتعزيز قدراتنا النووية للدفاع عن النفس"، معتبرا أن تطوير ترسانة نووية أمر "مبرر تماما".

كما أكد أن توسيع "الردع النووي الدفاعي" ضروري للأمن القومي والاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية، وأضاف أن الأسلحة النووية أسهمت في ردع الحرب، ومكنت الدولة من توجيه مواردها نحو النمو الاقتصادي والتشييد وتحسين مستويات المعيشة.

ورفض كيم فكرة نزع السلاح النووي مقابل منافع اقتصادية أو ضمانات أمنية، قائلا إن "كوريا الشمالية ‌أثبتت بالفعل أن الحفاظ على القوة النووية مع السعي لتحقيق التنمية هو الخيار الإستراتيجي الصحيح".

"عدوان الولايات المتحدة"

وقال كيم في كلمته، الإثنين، أمام مجلس الشعب الأعلى "إن الواقع العالمي الحالي، حيث تُنتهك كرامة وحقوق الدول ذات السيادة بلا رحمة، من خلال القوة الأحادية والعنف، يعلمنا بوضوح الضمان الحقيقي لوجود الدولة والسلام".

وأكّد في حديثه أن ما تقوم به الولايات المتحدة يرقى إلى مستوى "إرهاب دولة" و"عدوان"، في إشارة -على الأرجح- إلى الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي.

يُذكر أن بيونغ يانغ سبق أن أعربت عن دعمها لاختيار الشعب الإيراني للمرشد الأعلى الجديد آية الله مجتبى خامنئي، الذي تولى المنصب خلفا لوالده، بعد مقتله في اليوم الأول من الغارات على طهران، بحسب ما أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأضافت الوكالة أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية نددت بشدة بـ"العدوان الذي تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران"، ووصفته بـ"غير القانوني"، مؤكدة أن هذه الأعمال تقوض السلام وتزيد من حالة عدم الاستقرار في العالم.

استعداء كوريا الجنوبية

وانتقل كيم إلى الحديث عن العلاقة مع سول، وقال إن كوريا الشمالية سترد "بشكل لا رحمة فيه" إذا انتهكت كوريا الجنوبية حقوقها، مؤكدا أنها باتت "مُعترفا بها بوصفها الدولة الأكثر عداء".

وتابع "ستجعلها بيونغ يانغ تدفع الثمن، دون أدنى اعتبار أو تردد، لأي عمل ينتهك جمهوريتنا".

وتُعد هذه التصريحات أحدث مؤشر على تشدد موقف بيونغ يانغ تجاه سول، منذ أن تخلى كيم عن سياسة استمرت عقودا كانت تهدف إلى إعادة التوحيد السلمي، إذ اتجه إلى إعادة تعريف العلاقات مع ‌كوريا الجنوبية باعتبارها علاقة بين دولتين معاديتين.

من جهتها، نقلت وكالة يونهاب للأنباء، الثلاثاء، عن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية قوله ‌إن ‌تصريحات كيم "لا تخدم التعايش السلمي" وإن الحوار والتعاون وحدهما يمكن أن يضمنا الأمن والازدهار المتبادلين في شبه الجزيرة الكورية.