كيف زيّفت إسرائيل حقيقة قصف مركبة للشرطة في غزة؟

Men gather around a destroyed Palestinian police jeep that was targeted by an Israeli air strike in Nuseirat refugee camp in the central Gaza Strip on March 22, 2026. The killings by the Israeli military are the latest to rock the war-shattered Palestinian territory despite a ceasefire in place since October 10. The war on Gaza was sparked by Hamas's October 7, 2023 attack on Israel, which resulted in the deaths of 1,221 people. Israel's retaliatory assault on Gaza has killed at over 73,000 people, according to figures from the health ministry that the UN considers reliable. (Photo by EYAD BABA / AFP)
فلسطينيون يتجمعون حول مركبة تابعة للشرطة استهدفها قصف جوي إسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة يوم 22 مارس 2026.(الفرنسية)
محمد الزعانين
Published On 24/3/2026

بث الجيش الإسرائيلي مشاهد وثقتها طائرات مسيرة، تظهر لحظة استهداف ما أسماه خلية مسلحة تابعة لحركة حماس وسط قطاع غزة، بدعوى أنها شكلت مصدر تهديد لقواته، وقد وقع هذا الاستهداف في مخيم النصيرات يوم الأحد الماضي.

وقال الجيش في بيانه "إنه وفور رصد الخلية، شن عملية قصف أدت إلى القضاء على المسلحين بهدف إزالة الخطر"، وزعم اتخاذ خطوات من أجل تقليص احتمالات إصابة المدنيين.

غير أن المعطيات الميدانية والبيانات والصور التي جمعناها من منصات التواصل الاجتماعي، والتي وثقها شهود عيان وصحفيون، تشير إلى واقع يختلف بصورة جذرية عن الرواية التي قدمها الجيش الإسرائيلي بخصوص هذا الحدث.

صور وثقها شهود عيان للحظات الأولى بعد قصف مركبة الشرطة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
صور وثقها شهود عيان للحظات الأولى بعد قصف مركبة الشرطة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (منصات التواصل)

حددنا الموقع الجغرافي الدقيق لمكان الاستهداف، وتبين أن العملية وقعت في منطقة حيوية داخل مخيم النصيرات تُعرف بين السكان باسم "دوار أبو صرار"، وهي في قلب المخيم الذي تحول لبؤرة مكتظة بالنازحين على إثر الحرب الإسرائيلية.

تحديد جغرافي للقصف على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (غوغل إيرث)
تحديد موقع الصور التي بثها الجيش الإسرائيلي لموقع استهداف المركبة في مخيم النصيرات (الجزيرة + غوغل إيرث)

وتكشف إحداثيات الموقع أن نقطة القصف تبعد بمسافة تقارب 3 كيلومترات عن الخط الأصفر (الذي يقع شرق المحافظة الوسطى، وتحديدا شرقي مخيم البريج)، حيث تغطي المساحة الصفراء مساحة كيلومتر ونصف الكيلومتر من الجزء الشرقي للمحافظة، وتقع المنطقة المستهدفة بالكامل خارج نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي، الذي يواصل احتلال أكثر من نصف مساحة قطاع غزة.

خريطة تحديد جغرافي لاستهداف مركبة للشرطة بمخيم النصيرات في غزة
خريطة للمسافة بين موقع استهداف مركبة الشرطة والمنطقة الصفراء التي ينتشر بها الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة

وتتناقض معطيات المسافة مع بيان الجيش الإسرائيلي الذي ادعى أن المركبة كانت تشكل مصدر خطر على قواته، في حين أثبتت الوقائع أنها مركبة تتبع لعناصر من جهاز الشرطة في غزة، ولا تقل أي مقاتلين، وهو ما تؤكده الصور الميدانية والبيانات الرسمية.

وكانت المركبة تسير، وفق التوثيقات، في منطقة حيوية خلال ساعات النهار، وتدنو من الساعة الخامسة والنصف في فترة ما قبل الغروب، حيث يمكن بوضوح رؤية حركة الناس الطبيعية في المنطقة من خلال الصور الحرارية التي بثها الجيش الإسرائيلي نفسه، وهو ما ينسف ادعاءات تجنب استهداف المدنيين.

وفي تفاصيل الخسائر البشرية، أكد مجمع العودة الطبي في مخيم النصيرات استقبال جثامين 3 شهداء و10 مصابين جراء القصف الإسرائيلي المباشر للمركبة.

EDITORS NOTE: Graphic content / Men look on at body of a man that was killed in a Palestinian police jeep that was targeted by an Israeli air strike in Nuseirat refugee camp, in the central Gaza Strip on March 22, 2026. The killings by the Israeli military are the latest to rock the war-shattered Palestinian territory despite a ceasefire in place since October 10. The war on Gaza was sparked by Hamas's October 7, 2023 attack on Israel, which resulted in the deaths of 1,221 people. Israel's retaliatory assault on Gaza has killed at over 73,000 people, according to figures from the health ministry that the UN considers reliable. (Photo by EYAD BABA / AFP)
فلسطينيون يتفقدون جثمان شهيد قضى في استهداف طائرة إسرائيلية لمركبة شرطة بمخيم النصيرات وسط غزة (الفرنسية)

من جهتها، نعت وزارة الداخلية في غزة 3 من ضباط الشرطة ومنتسبيها الذين استشهدوا في هذه الغارة، ونشرت أسماءهم وهم: النقيب علي أبو ربيع، والملازم أول أحمد حمدان، والمعاون أحمد طباشة.

وأوضح بيان الداخلية أن عناصر الشرطة كانوا يقومون بواجبهم في ثالث أيام عيد الفطر، وأعرب عن إدانة شديدة لجرائم الاحتلال المستمرة عبر ارتكاب مجازر بحق ضباط وعناصر الشرطة واستهدافهم وهم على رأس عملهم.

استهداف ممنهج لنشر الفوضى

ولم يكن هذا الاستهداف هو الأول من نوعه على مدار الأيام الماضية، فقد استشهد 8 من ضباط وعناصر الشرطة إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف سيارتهم قرب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وقدم الجيش الإسرائيلي في حينه الرواية ذاتها لتبرير القصف الذي وقع في النصيرات.

GAZA CITY, GAZA - MARCH 22: (EDITOR'S NOTE: Image depicts death) Bodies of four people who lost their lives in an Israeli airstrike targeting a police vehicle in the Nuseirat Refugee Camp are brought to Al-Awda Hospital, as eight others are injured and relatives mourn, in Gaza City, Gaza, on March 22, 2026. (Photo by Moiz Salhi/Anadolu via Getty Images)
وصول جثامين 3 ضحايا إلى مجمع العودة إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركبة شرطة في مخيم النصيرات (وكالة الأناضول)

وفي سياق متصل، تشير أحدث إحصائية حصلت عليها الجزيرة نت من المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إلى أن قوات الاحتلال قتلت خلال حربها على القطاع أكثر من 787 من عناصر الأجهزة الأمنية والشرطية وفرق تأمين المساعدات، وذلك خلال تأديتهم واجبهم الرسمي.

ومنذ بداية الحرب على غزة، تتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف كوادر الشرطة ومقراتها، ضمن مخطط يهدف إلى نشر الفوضى في القطاع وتدمير المنظومة المدنية.

وخلص خبراء عسكريون إلى أن استهداف إسرائيل لمراكز الشرطة في غزة، يأتي ضمن خطة مدروسة لضرب أي بنية أمنية قائمة، ومنع استقرار الواقع الإداري داخل القطاع.

المصدر: الجزيرة + وكالات

