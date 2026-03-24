العراق: قررنا التصدي للاعتداءات على مقار الحشد الشعبي

أعلن صباح النعمان الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية، مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري للأمن الوطني قرر التصدي لما وصفها بالاعتداءات التي تستهدف مقار الحشد الشعبي وتشكيلاته.

وقال النعمان، في بيان بثه التلفزيون العراقي، إن المجلس الوزاري للأمن الوطني اتخذ "قرارات حاسمة" ردا على ما سماها الانتهاكات الجسيمة للسيادة العراقية واستهداف مقار أمنية رسمية.

وأضاف أنه صدرت أوامر بالتصدي للاعتداءات التي تنفذها طائرات حربية ومسيّرة على مقار هيئة الحشد الشعبي وتشكيلات القوات المسلحة.

وأوضح المتحدث العسكري أن ذلك يأتي تأكيدا لحق العراق في الرد والدفاع عن النفس بكل الوسائل الممكنة.

كما قال النعمان إن المجلس الوزاري الأمني قرر ملاحقة المعتدين على المؤسسات الأمنية والبعثات الدبلوماسية.

وأعلن المتحدث باسم قائد القوات المسلحة العراقية أنه جرى استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الإيراني لتسليمهما مذكرات احتجاج رسمية على خلفية استهداف مقار أمنية في الأنبار (غرب) وأربيل (شمال).

وتعرضت مقار للحشد الشعبي -الذي يُعَد جزءا من القوات المسلحة العراقية- لغارات في محافظات عراقية عدة بينها الأنبار ونينوى وبابل، أسفرت عن قتلى وجرحى.

وفي مقابل الغارات التي تأتي بالتزامن مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تشن فصائل مسلحة عراقية منضوية ضمن ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" هجمات بمسيّرات وصواريخ على قواعد أمريكية في العراق.