عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: لسنا منخرطين في المحادثات بين إيران وأمريكا ونركز فقط على حماية بلدنا

Published On 24/3/2026
آخر تحديث: 13:34 (توقيت مكة)

المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري:

  • موقفنا واضح بضرورة إنهاء الحرب عبر السبل الدبلوماسية
  • كلما وصلت الأطراف لطاولة المفاوضات كان ذلك أفضل
  • ندعم الحلول الدبلوماسية دائما وكل ما ينهي الحرب دبلوماسيا
  • لا جهد قطريا مباشرا في ما يتعلق بوساطة بين الطرفين
  • نركز على الدفاع عن بلدنا وعن سيادته في الوقت الراهن
  • هناك من يستفيد من الحديث عن خلافات غير موجودة أصلا بين الأطراف لتخريب جهود التوصل لتهدئة
  • ندين ونرفض أي عدوان يستهدف منشآت الطاقة في قطر والمنطقة
المصدر: الجزيرة

