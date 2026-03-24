عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: لسنا منخرطين في المحادثات بين إيران وأمريكا ونركز فقط على حماية بلدنا
Published On 24/3/2026|
آخر تحديث: 13:34 (توقيت مكة)
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري:
- موقفنا واضح بضرورة إنهاء الحرب عبر السبل الدبلوماسية
- كلما وصلت الأطراف لطاولة المفاوضات كان ذلك أفضل
- ندعم الحلول الدبلوماسية دائما وكل ما ينهي الحرب دبلوماسيا
- لا جهد قطريا مباشرا في ما يتعلق بوساطة بين الطرفين
- نركز على الدفاع عن بلدنا وعن سيادته في الوقت الراهن
- هناك من يستفيد من الحديث عن خلافات غير موجودة أصلا بين الأطراف لتخريب جهود التوصل لتهدئة
- ندين ونرفض أي عدوان يستهدف منشآت الطاقة في قطر والمنطقة
المصدر: الجزيرة