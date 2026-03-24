ضربات تطال منشآت غاز بأصفهان وخرمشهر رغم تعليق استهداف قطاع الطاقة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بوقوع قصف أمريكي إسرائيلي استهدف بنى تحتية لمنشأتي غاز في أصفهان (وسط) وخرمشهر (جنوب غرب)، ويأتي ذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأجيل استهداف منشآت الطاقة في إيران.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن أحد الهجومين استهدف البنية التحتية للغاز الطبيعي في أصفهان، بينما استهدف الآخر خط أنابيب الغاز الخاص بمحطة كهرباء خرمشهر.

وأوضحت أن القصف طال مبنى إدارة الغاز في شارع كاوه في أصفهان مما أدى إلى حدوث أضرار في المبنى والمباني السكنية المجاورة.

وأفادت الوكالة باستهداف خط أنابيب الغاز المغذية لمحطة إنتاج الكهرباء في مدينة خرمشهر دون وقوع خسائر بشرية، وقالت إن توفير الطاقة للمدينة مستمر.

وأمس الاثنين، أعلن ترمب إجراء محادثات "جيدة ومثمرة" مع إيران خلال اليومين الماضيين، وأمر بتأجيل ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام.

هجمات أمريكية

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد أكثر من 9 آلاف هدف داخل إيران منذ بداية العملية، مؤكدة تمكنها من تدمير أكثر من 140 سفينة إيرانية في إطار هذه الهجمات.

وأوضحت القيادة أن الضربات استهدفت مراكز القيادة ومنشآت الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى مواقع إطلاق الصواريخ، ومصانع إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلًا عن منشآت تصنيع الأسلحة وأهداف عسكرية أخرى.

رد إيراني

في المقابل، دوى انفجار قوي فوق القدس، اليوم الثلاثاء، في حين أرسل الجيش الإسرائيلي فرق البحث والإنقاذ إلى مبنى متضرر عقب إطلاق دفعتين من الصواريخ الإيرانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت صواريخ على إسرائيل بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن واشنطن أجرت محادثات مع مسؤول إيراني لم يسمّه، في تقارير نفتها طهران.

وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، إطلاق دفعة صاروخية جديدة تجاه إسرائيل، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن دوي انفجارات ضخمة سمع في وسط إسرائيل.

بدوره أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه رصد هجوما صاروخيا إيرانيا، اليوم الثلاثاء، باتجاه وسط إسرائيل، مشيرا إلى أنه يعمل على اعتراضه.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بمواقع مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بارتفاع أسعار النفط، خصوصا مع إعلان طهران في 2 مارس/آذار الجاري تقييد حركة الملاحة بمضيق هرمز.