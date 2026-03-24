شاهد.. حريق ضخم بعد انفجار في مصفاة نفط بتكساس

وقع انفجار كبير في مصفاة نفط "فاليور" في مدينة بورت آرثر قرب سواحل ولاية تكساس الأمريكية، الإثنين، وشوهدت أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في الهواء، مما أجبر السكان القريبين على البقاء في منازلهم بناء على طلب السلطات المحلية.

وأظهرت تقارير لوسائل إعلام محلية ألسنة لهب وعمودا من الدخان الأسود يتصاعد من المصفاة، في حين أفاد سكان المنطقة المجاورة بسماع دوي انفجار قوي هز النوافذ.

وقالت عمدة المدينة شارلوت إم موسيس إنه "لم تسجل أي إصابات" جراء الانفجار الذي وقع في المصفاة الواقعة على بعد نحو 145 كيلومترا شرق هيوستن.

ودعت العمدة سكان بعض أجزاء الجانب الغربي من المدينة إلى البقاء في منازلهم، مشيرة إلى وصول فرق الإطفاء، وأضافت "الجميع بخير، إنهم يحاولون إخماد الحريق بأسرع وقت ممكن".

وحذر مسؤولو إدارة الطوارئ في بورت آرثر السكان بالإعلان: "لضمان سلامة جميع السكان في المنطقة المجاورة، وفي ضوء الانفجار الأخير في مصفاة فاليرو، نصدر أمرا بالبقاء في المنازل"، مشيرين إلى أن الأمر ينطبق على مساحة كبيرة من الأرض المحيطة بالمصفاة.

ويعمل في المصفاة نحو 770 موظفا، وتبلغ طاقتها التكريرية حوالي 435 ألف برميل يوميا، وفقا لموقع الشركة، حيث تقوم بتكرير النفط الخام الثقيل عالي الكبريت لإنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات.

وجاء في بيان شركة فاليرو "هناك حريق حاليا في وحدة بمصفاة فاليرو في بورت آرثر، تم التأكد من سلامة جميع الموظفين"، مضيفة أن سلامة العمال "تمثل أولوية قصوى".

ويأتي هذا الانفجار في وقت تشهد فيه أسعار الوقود ارتفاعا، مدفوعا بحالة الاضطراب التي تشهدها الإمدادات العالمية للنفط بسبب الحرب في إيران.