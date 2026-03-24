علقت السفارة الإيرانية في جنوب أفريقيا بتهكم على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول السيطرة على مضيق هرمز، بعد أن قال أمس الاثنين إن التحكم بالمضيق "ربما سيكون من قبلي ومن قبل آية الله في إيران".

وأعلن الرئيس ترمب إيعازه لوزارة الحرب (البنتاغون) بتأجيل جميع الضربات لمحطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في إيران مدة 5 أيام. وربط ترمب قراره بمحادثات "جيدة ومثمرة" لحل الأعمال العدائية، مشترطا لنجاحها فتح إيران لمضيق هرمز.

وفي خطوة لافتة، نشرت صفحة رسمية على منصة إكس صورة تُظهر سيارة مزوّدة بمقودين أماميين، وعلّق عليها باللغة الإنجليزية: "سأسيطر أنا وآية الله على مضيق هرمز".

وانتشرت الصورة بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حصدت أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال ساعات، وتصدرت النقاشات والهاشتاغات المتعلقة بالتحكم في مضيق هرمز.

وتباينت ردود الفعل بين من رأى في الصورة مجرد سخرية سياسية، وبين من اعتبرها رسالة رمزية قوية تعكس التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.

وأثارت صورة السيارة المزوّدة بمقودين، مع عبارة "سأسيطر أنا وآية الله على مضيق هرمز"، أسئلة حول الهدف من هذه الرمزية، وما إذا كانت مجرد دعابة، أم تحذيرا ضمنيا يحمل دلالات سياسية وإستراتيجية أوسع.

وأشار ناشطون ومراقبون إلى أن هذه الصورة ليست مجرد سخرية أو عرض بصري غريب، بل تحمل دلالات رمزية واضحة تجاه الولايات المتحدة، فالتركيز على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو رُبع النفط العالمي، يعكس محاولة لإيصال رسالة مفادها أن إيران قادرة على التأثير في حركة الملاحة البحرية.