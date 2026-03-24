سماء تمطر نارا.. كيف اخترقت صواريخ إيران العنقودية الدفاعات الإسرائيلية؟

مع دخول الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أسبوعها الرابع، يشهد الميدان الجوي تحولا تكتيكيا يتمثل في لجوء إيران المتزايد لاستخدام صواريخ باليستية مزودة بـ"رؤوس عنقودية".

وقد أثار هذا التطور تساؤلات عن قدرة منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية على التعامل مع هذا النوع من الأسلحة، خاصة بعد تسجيل سقوط أعداد من "القنيبلات" (Submunitions) في مناطق سكنية وتجارية أوقعت ضحايا وأضرارا مادية.

نوضح في هذا التقرير آلية عمل الذخائر العنقودية، وطبيعة الترسانة الإيرانية منها، وأسباب التحدي الذي تفرضه على منظومات الاعتراض.

ما الذخائر العنقودية وكيف تعمل؟

لفهم هذا التطور الميداني، يجب أولا تفكيك طبيعة هذا السلاح، بمعرفة ماهية الذخائر العنقودية وأوجه اختلافها عن الصواريخ التقليدية.

على عكس الرأس الحربي التقليدي الذي ينفجر ككتلة واحدة عند اصطدامه بالهدف، يعتمد الرأس العنقودي على آلية "الانشطار المبكر".

وحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس، تُبرمَج هذه الصواريخ بحيث ينفتح غلافها الخارجي على ارتفاع يتراوح بين 7 إلى 10 كيلومترات فوق سطح الأرض.

وبمجرد انفتاحها، تنثر عشرات "القنيبلات" الصغيرة -التي يزن بعضها بين 2 إلى 5 كيلوغرامات- لتنتشر على مساحة جغرافية واسعة قد تمتد لعدة كيلومترات.

لماذا تمثل تحديا للدفاعات الإسرائيلية؟

بناء على هذه الآلية المعقدة في الانشطار، يبرز السؤال الأهم: لماذا تواجه منظومات اعتراض متقدمة صعوبة بالغة في التصدي لها؟

تكمن المعضلة التكتيكية في توقيت الاعتراض. ويوضح خبير الصواريخ تال إنبار -في حديث لشبكة "سي إن إن"- أن منظومات الدفاع مثل "آرو" (Arrow) مصممة لاعتراض الصاروخ وهو كتلة واحدة خارج الغلاف الجوي أو في طبقاته العليا.

ويضيف إنبار أنه إذا لم يتم تدمير الصاروخ قبل انفتاحه، أو إذا تمت إصابته جزئيا بعد تحرير حمولته، فإن المهمة تصبح بالغة التعقيد، إذ تعجز المنظومات المخصصة للارتفاعات المنخفضة (مثل القبة الحديدية) عن تتبع واعتراض عشرات الأهداف الصغيرة الساقطة بسرعات انقضاضية عالية في وقت متزامن.

كما يشير خبراء لصحيفة غارديان البريطانية إلى البعد الاقتصادي وحرب "الاستنزاف"، فمن غير المجدي عسكريا أو اقتصاديا إطلاق صاروخ اعتراضي باهظ الثمن لإسقاط كل "قنيبلة" صغيرة على حدة.

حجم الترسانة والاستخدام الميداني

وهنا يبرز سؤالان مهمان: ما الذي تملكه إيران تحديدا من هذه الصواريخ؟ وكيف وظفتها في المعركة الحالية؟

يصف محللون عسكريون برنامج إيران الصاروخي بأنه الأكبر في الشرق الأوسط. وفي حين لا تتوفر تفاصيل دقيقة ومؤكدة عن جميع الطرازات المجهزة برؤوس عنقودية، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن أن صاروخ "خرمشهر" متوسط المدى قادر على حمل رؤوس متعددة وتوزيع ما يصل إلى 80 قنيبلة.

كما تمتلك طهران صواريخ أقصر مدى مثل "ذو الفقار" مجهزة بنفس التقنية، وفقا للوكالة.

ميدانيا، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المقدم ناداف شوشاني، بأن التقديرات تشير إلى أن نحو نصف الصواريخ الباليستية التي أطلقت من إيران (أكثر من 400 من أصل 850 صاروخا بحسب قناة كان 11 الإسرائيلية) كانت مزودة برؤوس عنقودية.

ورغم أن معظم الصواريخ الإيرانية تم اعتراضها، فإن نسبة منها لا بأس بها -أو من الذخائر الصغيرة المنبثقة عنها- وصلت إلى أهداف داخل إسرائيل، وأحدثت خسائر بشرية ومادية لافتة قياسا بالحروب السابقة بين الطرفين.

إلى جانب الأضرار المباشرة، يتمثل الخطر الأكبر في "القنابل غير المنفجرة"، إذ تشير التقديرات العسكرية العامة (بحسب "نيويورك تايمز") إلى أن نحو 20% من ذخائر الأسلحة العنقودية قد تفشل في الانفجار عند الارتطام، لتتحول إلى ألغام أرضية قابلة للانفجار لاحقا.

مستقبل السلاح: حظر شامل أم "تطبيع"؟

في المدى القصير، تبدو الذخائر العنقودية بالنسبة لإيران أداة لإحداث أكبر قدر من الأثر النفسي والعملياتي عبر عدد محدود من الصواريخ، فهي تدفع ملايين الإسرائيليين للاحتماء المتكرر في الملاجئ، وتستنزف مخزون الدفاعات الصاروخية، وتخلق عبئا طويل الأمد من مخلفات غير منفجرة.

لكن في المدى الأبعد، يعيد هذا الاستخدام المكثف -في واحدة من أكثر الحروب مراقبة عالميا- فتح النقاش حول جدوى "التطبيع" مع هذه الأسلحة، سواء لدى الدول التي لم توقع على اتفاقية الحظر أو لدى الرأي العام.