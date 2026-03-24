روسيا تشن أعنف هجوم على أوكرانيا بـ400 طائرة مسيّرة

شنّت روسيا، اليوم الثلاثاء، واحدة من أعنف هجماتها النهارية على أوكرانيا منذ بدء الحرب قبل أربع سنوات، مستخدمة "أكثر من 400 طائرة مسيّرة" في ضربة أسفرت عن إصابة العشرات وأضرار في مواقع تاريخية، وفق ما أفاد الجيش الأوكراني لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، إن "حجم الهجوم غير مسبوق عمليا، ولم نتذكر أن شهدنا غارات نهارية بهذا العدد الكبير من الطائرات المسيّرة".

وشهدت مدينة لفيف، الواقعة غرب أوكرانيا وعلى بُعد مئات الكيلومترات من خطوط المواجهة، استهداف مركزها التاريخي المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ما أدى إلى إصابة 13 شخصا على الأقل وفق ما ذكر أندريه سادوفي، رئيس بلدية المدينة.

توقف المفاوضات

وأضاف رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، ماكسيم كوزيتسكي، أن مجمعا تاريخيا يعود للقرن السابع عشر تضرر نتيجة الهجوم.

وكانت روسيا قد شنت ليلة الاثنين غارات جوية مماثلة، أطلقت خلالها 392 طائرة مسيّرة و34 صاروخا، تم اعتراض معظمها، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل.

وأدان وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيغا، الهجوم عبر منصة "إكس"، معتبرا أن "روسيا روّعت العديد من المدن في جميع أنحاء أوكرانيا بأسراب من الطائرات المسيّرة، مثل لفيف وتيرنوبيل وفينيتسا وإيفانو فرانكيفسك وجيتومير وزاباروجيا ودنيبرو وغيرها"، مشيرا إلى أن تصرف روسيا يشبه ما يقوم به النظام الإيراني في الشرق الأوسط، ولكن "في قلب أوروبا".

وتأتي هذه التطورات في وقت توقفت فيه المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين كييف وموسكو لإيجاد حل للصراع الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وقد عقد اجتماع جديد بين مفاوضي كييف والمبعوثين الأميركيين نهاية الأسبوع الماضي في محاولة لإحياء العملية الدبلوماسية.