خليفة لاريجاني.. تعيين ذو القدر أمينا عاما لمجلس الأمن القومي الإيراني

أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الإعلامية والعلاقات العامة مهدي طبطبائي تعيين محمد باقر ذو القدر أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني.

وأضاف طبطبائي، في تصريحات اليوم الثلاثاء نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية، أن تعيين محمد باقر ذو القدر تم بعد موافقة المرشد الإيراني مجتبي خامنئي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، قبل أسبوع، اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات التعبئة الشعبية في إيران (الباسيج) غلام رضا سليماني في غارات على العاصمة طهران.

وفي الأول من مارس/آذار 2026، أعلنت إسرائيل "تصفية 40 قائدا" داخل إيران. وفي التوقيت نفسه، ظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة مصورة، دعا فيها الإيرانيين للنزول إلى الشوارع والتظاهر ضد الحكومة.

من هو ذو القدر؟

يُعَد محمد باقر ذو القدر، المولود في محافظة فارس عام 1954، واحدا من الذين صاغوا العقيدة الأمنية للنظام الإيراني على مدى عقود، وهو يمثل الجيل الأول للحرس الثوري، وقد نال درجة الدكتوراه في الإدارة الإستراتيجية.

وتولى ذو القدر المسؤولية عن العمليات الخارجية خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، قبل أن يصعد ليصبح رئيسا لهيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري لثماني سنوات (1989-1997)، ثم نائبا للقائد العام للحرس الثوري لثماني سنوات أخرى (1997-2005)، وهي الفترة التي شهدت وضع اللبنات الأولى لمنظومات الردع الصاروخي واللامركزية العسكرية التي تُفاخر بها طهران اليوم في مواجهة التهديدات الأمريكية.

ومع وصول محمود أحمدي نجاد إلى رئاسة البلاد عام 2005، عُين ذو القدر نائبا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. وبحلول عام 2012، انتقل إلى السلطة القضائية فشغل منصب نائب رئيس السلطة للشؤون الإستراتيجية والوقاية من الجريمة مدة ثماني سنوات. وفي سبتمبر/أيلول 2021، اختاره المرشد السابق علي خامنئي ليشغل منصب أمين مجمّع تشخيص مصلحة النظام.