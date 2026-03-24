خلّف دمارا وإصابات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأن هجمات صاروخية إيرانية متتالية استهدفت مناطق واسعة منذ منتصف الليلة الماضية، مخلّفة إصابات وأضرارا مادية كبيرة، خاصة في تل أبيب.

ووفق بلدية تل أبيب، أسفر القصف الأخير عن أضرار بالغة في 12 مبنى و9 مركبات، في حين تم إجلاء 93 عائلة إضافية، ليرتفع إجمالي من تم إجلاؤهم منذ بدء الحرب إلى نحو 1500 شخص.

وأكد مراسل "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، إصابة 4 أشخاص بعد أن أصابت شظية صاروخ تم اعتراضه منزلا متنقلا في صحراء النقب، في حين أشارت صحيفة "معاريف" إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة إثر سقوط شظايا صواريخ اعتراضية على مبنى في النقب عقب رشقة صاروخية إيرانية.

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إيران نفذت 7 هجمات صاروخية استهدفت شمال ووسط وجنوب إسرائيل، كان أعنفها في تل أبيب، حيث سقط صاروخ برأس حربي يزن نحو 100 كيلوغرام، مسببا دمارا واسعا وإصابة 6 أشخاص.

وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد أعمدة الدخان من عدة مواقع داخل المدينة، مع تضرر مبان سكنية ومركبات بشكل كبير، ونقلت الصحيفة عن قائد شرطة منطقة تل أبيب أن الأضرار "جسيمة" وأن الإصابة كانت مباشرة.

كما أُبلغ عن تضرر شقتين في مدينة روش هعين القريبة، والعثور على ذخيرة غير منفجرة على طريق رئيسي، حيث تعمل فرق مختصة على التعامل معها.

إصابات وأضرار في الشمال والجنوب

وفي شمال البلاد، أصاب صاروخ عنقودي مبنى بشكل مباشر في مدينة نيشر قرب حيفا، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة، إضافة إلى أضرار في المبنى وعدد من السيارات.

وفي الجنوب، دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة، بينها النقب وديمونة وبئر السبع، بالتزامن مع اعتراض صواريخ أطلقت باتجاه تلك المناطق، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع انفجارات قوية غرب القدس، ناجمة عن محاولات اعتراض الصواريخ.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق "الموجة الـ79" من الهجمات، مؤكدا أنها شملت صواريخ من طراز "سجيل" و"عماد" و"خيبر شكن"، إلى جانب مسيّرات هجومية، واستهدفت مواقع أمنية وعسكرية في تل أبيب ورمات غان والنقب وبئر السبع.

حصيلة الإصابات

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بارتفاع عدد المصابين منذ بداية الحرب إلى 4829 شخصا، بينهم 122 خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في حين تشير تقديرات إسرائيلية إلى مقتل 18 شخصا منذ اندلاع المواجهات.

ويأتي ذلك وسط تعتيم إعلامي مشدد تفرضه السلطات الإسرائيلية على نتائج الضربات، مع رقابة صارمة على نشر المعلومات والصور المتعلقة بالخسائر أو مواقع الاستهداف.

ويأتي هذا التصعيد في المواجهة العسكرية، في سياق رد إيران على الهجمات الإسرائيلية الأمريكية المتواصلة منذ 28 فبراير/شباط الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مئات، من بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين، إلى جانب دمار واسع.