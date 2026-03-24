تحطم طائرة عسكرية كولومبية تقل أكثر من 110 جنود

تحطّمت طائرة نقل عسكرية كولومبية كانت تقل أكثر من 110 عسكريين بعيد إقلاعها من بويرتو ليغويزامو قرب الحدود الجنوبية مع الإكوادور، وفق ما أفاد به مسؤولون كولومبيون اليوم الاثنين.

وتقدر السلطات مقتل قرابة 80 شخصا جراء الحادثة، في حين قال مسؤولون إنّه جرى العثور على 48 ناجيا، في ظل عدم وجود حصيلة رسمية للضحايا.

وأعلن وزير الدفاع بيدرو سانشيز على حسابه في منصة إكس إرسال عدد كبير من فرق الدفاع المدني والإنقاذ إلى موقع الحادث، مؤكدا أن الطائرة كانت تنقل الجنود، وأنه "لم يتم تأكيد عدد الضحايا وأسباب التحطم بعد".

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة من الدخان واللهب في موقع سقوط الطائرة، التي كان على متنها 114 جنديا، إضافة إلى 11 من أفراد الطاقم.

وشهدت المنطقة الحدودية المضطربة نشاطا عسكريا مكثفا في الأسابيع الأخيرة، حيث يحاول الجيشان الكولومبي والإكوادوري التصدي لعصابات تهريب المخدرات والمليشيات.

ويشار إلى أن الحادث هو الثاني الذي تتعرض له طائرة من طراز "سي-130 هيركوليز" في أمريكا الجنوبية في أقل من شهر.

وتحطمت طائرة شحن عسكرية بوليفية تحمل أوراقا نقدية أثناء هبوطها بالقرب من لاباز في 27 فبراير/شباط الماضي، مما أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل.