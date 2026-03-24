تقارير أمريكية: آلاف المارينز إلى الشرق الأوسط مع انقضاء مهلة هرمز

توقع مسؤولون أمريكيون مطلعون وصول آلاف من جنود مشاة البحرية الأمريكية إلى الشرق الأوسط في يوم الجمعة المقبل حسب ما نقلت عنهم صحيفة "وول ستريت جورنال"، وذلك بالتزامن مع انتهاء المهلة الجديدة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز.

وأشارت المصادر إلى أن نحو 2200 من مشاة البحرية، إلى جانب السفينتين الحربيتين "يو إس إس تريبولي" و"يو إس إس نيو أورليانز" التابعتين للوحدة 31 من مشاة البحرية، سيتوجهون إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) يوم الجمعة المقبل.

وحسب تقرير الصحيفة فمن المنتظر أيضا أن تنطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة الوحدة 11 من مشاة البحرية الأمريكية، المتمركزة على متن السفينة "يو إس إس بوكسر" باتجاه الشرق الأوسط.

على الصعيد نفسه نقلت وكالة رويترز في وقت لاحق اليوم عن مصدرين مطلعين في واشنطن انه من المتوقع أن ترسل وزارة ال حرب الأمريكية آلاف الجنود من الفرقة 82 المحمولة جوا، إحدى فرق النخبة، إلى الشرق ‌الأوسط.

ولم يحدد المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إلى أي مكان في الشرق الأوسط سيجري إرسال القوات وتوقيت وصولها إلى المنطقة.

و حسب مصادر "رويترز" أحال الجيش الأمريكي الأمر إلى ‌البيت الأبيض الذي لم يرد بعد على ‌طلب ‌للتعليق.

وفي 2 مارس/آذار الجاري، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بـ"مهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي المستمر".

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف اقتصادية عالمية.

وأمس الاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي "إجراء محادثات جيدة ومثمرة للغاية" مع إيران خلال اليومين الماضيين، وهو ما نفاه مسؤولون إيرانيون لاحقا.

وقال ترمب إنه أمر بتأجيل ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، بينما كانت مقررة اليوم الثلاثاء.

وكان ترامب هدد، السبت الماضي، بأنه إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة، فإن الولايات المتحدة ستبدأ بضرب محطات الطاقة في البلاد.