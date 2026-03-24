قصف إسرائيلي يستهدف بلدات جنوب لبنان ومقتل شخصين في بيروت

تعرضت منطقة الحامول جنوبي لبنان لقصف إسرائيلي بالقنابل الحارقة بحسب ما أكد مراسل الجزيرة، كما شنت الطائرات الحربية غارات على مدينة النبطية وبلدة عدلون الجنوبية، ومحيط بلدتي الحنية والقليلة في قضاء صور.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة بشامون جنوب شرق بيروت، فجر اليوم الثلاثاء.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارة على بلدة الغسانية، ضمن سلسلة غارات استهدفت عددا من البلدات الجنوبية، كما أغار فجر اليوم على منزل في بلدة زفتا في جنوب لبنان، ودمره بالكامل.

وشنَّ فجرا سلسلة غارات على بلدات صربين، وحاريص، وطيردبا، ورشاف، ودير انطار، وتولين، في جنوب لبنان، كما تعرَّض محيط بلدة السريرة في جنوب لبنان ليلا لغارتين إسرائيليتين.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي محطتي "الأمانة" للمحروقات على طريق بلدة الرشيدية، وفي بلدة البرغلية في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان بلدتي البرغلية والرشيدية في جنوب لبنان طالبا منهم إخلاء منازلهم.

وخلال ساعات الليل، شنت إسرائيل 7 غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، وأوضحت أنها استهدفت مناطق: بئر العبد، الرويس-أطراف المنشية، حارة حريك، أوتوستراد السيد هادي نصر الله، السان تيريز، برج البراجنة والكفاءات.

وشوهدت سحب سوداء كثيفة تتصاعد من مباني الضاحية بعد غارات متتالية، في حين أفادت الوكالة اللبنانية الرسمية بوقوع 3 غارات إسرائيلية، مع تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الضاحية وجبل لبنان، وقال الجيش إنه بدأ "شن موجة غارات ضد بنى تحتية لحزب الله في بيروت".

وبعد توقُّف الغارات منذ ليلة السبت، جدّد الجيش الإسرائيلي الاثنين إنذاره سكان أحياء واسعة في الضاحية الجنوبية، بإخلائها حيث يواصل "مهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء الضاحية وبقوة متزايدة"، حسب وصفه.

من جهته، أعلن حزب الله أنه قصف بدفعة صاروخية تجمعا لجنود إسرائيليين في تلة الخمارة ببلدة القوزح جنوبي لبنان، كما استهدف بصواريخ تجمعا للجنود في موقع بلاط المستحدث في الجنوب، وتجمعا آخر جنوب غرب بلدة علما الشعب الحدودية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، اعتقال مقاتلَين من حزب الله في جنوب لبنان، وأكد المتحدث باسم الجيش أن مقاتلين من وحدة الرضوان التابعة للحزب كان بحوزتهم أسلحة ووسائل قتالية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن قواته رصدت "خلال عملية لتحديد مواقع الأسلحة في جنوب لبنان، عددا من عناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله كانوا يخططون لإطلاق صاروخ مضاد للدبابات"، وأضاف "بعد التعرف عليهم، اعتقلتهم القوات ونُقلوا إلى الأراضي الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب".

يُذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن منذ فجر الثاني من مارس/آذار الحالي سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع جهة الشرق، بالإضافة إلى عدد من المناطق في جبل لبنان وشمال البلاد، تسببت في مقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون وفق السلطات اللبنانية.